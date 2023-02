Chcel zachrániť svojho psa, to ho stálo život. Muža postihla jedna z najkrutejších smrtí, aké si viete predstaviť

Americký Yellowstonský národný park patrí medzi najznámejšie turistické lokality v USA. Okrem bohatej flóry a fauny ho tiež zdobia slávne geotermálne pramene s jazierkami či gejzírmi. Navonok krásny prírodný jav však môže byť pri nešťastnej zhode okolností príčinou krutej smrti.

Chcel zachrániť psa

Príbeh, o ktorom informuje Unilad, sa odohral v júli roku 1981. David Kirwan a Ronald Ratliff práve v tomto období prechádzali známy národný park, pričom spoločnosť im robil pes Moosie. Užívanie si krásnej prírody sa však v momentne zmenilo na tuhý boj o život, ktorý nezvládli dvaja členovia výletnej zostavy. Stalo sa tak, keď prechádzali okolo termálneho prameňa Celestine Pool.

Ako uvádza oficiálny web National Park Service, Celestínsky prameň má priemernú teplotu okolo 84 stupňov Celzia. Podľa informácií, ktoré priniesol Unilad, mal v tej dobe mať dokonca okolo 93 stupňov Celzia. Tesne za obedom prechádzajúc okolo tohto prameňa, do neho vliezol pes Moosie. Nie je jasné, či do neho pes spadol omylom, alebo sa vo vode chcel len zabaviť, jej teplota mu nedovolila sa z nej dostať.

Zomrel krutou smrťou

Keď David a Ronald začuli psie bolestné stony, okamžite sa k prameňu rozbehli. Ostatní návštevníci, ktorí boli v tej dobe pri Celestínskom prameni prítomní, jasne odhovárali majiteľa psa Davida od toho, aby za ním skočil. Kirwan však varovania neuposlúchol a do vriacej vody skočil. Svojho miláčika z prameňa nedostal, Moosie sa stratil pod hladinou a vtedy sa začal boj o život aj u majiteľa.

Davidovi sa podarilo z vody dostať, no s popáleninami tretieho stupňa. Keď sa mu snažili ostatní turisti pomôcť a vyzuť topánky, spolu s nimi mu zišla aj koža. Takéto popáleniny mal Kirwan po celom tele, vrátane hlavy. Je len veľmi ťažké si predstaviť, aké bolesti musel postihnutý muž zažívať. Bohužiaľ, utrpené zranenia neboli zlučiteľné so životom a David Kirwan zomrel nasledujúci deň v nemocnici v Salt Lake City.

Nebol jediný, Yellowstone vyzýva k opatrnosti

Prípad úmrtia Davida Kirwana nie je ojedinelý. Geotermálne pramene si od roku 1870 vyžiadali dokopy 22 obetí, no na rozdiel od Davida, väčšinou išlo o nehody. Podobný prípad, kedy majiteľ nasledoval svojho psa, sa odohral v roku 2001, no s menej tragickým koncom. V roku 2016 dokonca do prameňa spadol muž, ktorého pozostatky sa kvôli teplote vody nikdy nenašli. Národný park na svojom webe vyzýva turistov, aby boli pri prameňoch maximálne opatrní a dávali pozor na seba, svoje deti či miláčikov. Chvíľka nepozornosti môže zapríčiniť tragédiu.