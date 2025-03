Charles z Londýna chváli slovenské ceny aj zdravotníctvo. Navštívili sme unikátny supermarket pri Bratislave

Je tu koniec týždňa a s ním aj čas na bilanciu. Počas uplynulých 7 dní sme vám priniesli stovky správ z domova, ale aj zo zahraničia, ktoré vás udržiavali nielen v aktuálnom znení, ale tiež rozširovali vaše obzory. Niekoľko z našich článkov pripravovali pre vás naši redaktori vo veľkom formáte a my si myslíme, že stojí za to na PREMIUM obsah upriamiť viac pozornosti.



Mladík šíri pesničku Sigma Boy

Už aj vám algoritmus na TikToku ukázal video chlapca, ktorý prechádza metrom s obrovským párty reproduktorom hrajúcim pesničku „Sigma Boy“, predvádza saltá vzad a gestami naznačuje „prerezanie hrdla“? A zdá sa vám to dosť kontroverzné? Zisťovali sme, kto je tento mladík, a prečo pesnička, ktorá ho preslávila, nemá najlepšiu povesť.

Simon Both, ktorý si na sociálnych sieťach hovorí aj „Streichbruder“, je 17-ročný mladík pôvodom z bavorskej obce Bad Endorf. Na TikToku začal byť aktívny v polovici roku 2023 a údaje z posledných týždňov ukazujú, že jeho popularita stále rastie. Aký je na to dôvod?

Viac sa dozviete tu: Má 17 rokov, nepovie ani slovo a jeho videá vidia milióny ľudí: Mladík šíri kontroverznú pesničku Sigma Boy ruských školáčok

Modeling vymenila za pomoc ľuďom

Cestovala po celom svete, predvádzala na mólach a napokon sa vrátila späť na Slovensko, aby pomáhala tým najzraniteľnejším. Alexandra Kubaliaková po vypuknutí vojny na Ukrajine viedla celý program podpory ubytovania a ďalších služieb pre odídencov.

„Cestovanie po svete bolo úžasné, avšak nebezpečenstvo vo svete modelingu v tých rokoch vo mne zarezonovalo. Sama som sa skoro stala obeťou obchodovania s ľuďmi,“ povedala okrem iného v rozhovore Alexandra.

O jej živote, ale aj o práci s odídencami z Ukrajiny si môžete prečítať TU: Alexandra z Červeného kríža začínala ako modelka: 24. február si zapamätám navždy, taký strach som ešte nemala

Z raja sa stalo peklo

Už sme vám priniesli nejeden článok o miestach, ktoré sú považované za skryté poklady a navštevuje ich málo ľudí, lebo o nich jednoducho nevedia. V skutočnosti však celkom iste stoja za návštevu. Nauru je ich pravým opakom. Patrí medzi najmenej navštevované miesta, niektorí ho ale označujú za peklo na zemi.

Naša redaktorka sa lepšie pozrela na tento miništátik, o ktorom množstvo Slovákov ani len netuší. A tiež na to, ako sa z raja stalo peklo na zemi, kde chodí len hŕstka turistov.

Viac o neznámom ostrove Nauru sa dozviete tu: Žili tu najbohatší ľudia sveta, neexistovali dane či nezamestnanosť: Z niekdajšieho raja je však dnes peklo na zemi

Bola úspešná, no riaditeľkou sa nestala

Ministerstvo kultúry je v posledných mesiacoch plné káuz. Okrem iného odvolali riaditeľku SNG a doteraz za ňu nemajú trvalú náhradu. Po minulotýždňovom výberovom konaní sa mal novým riaditeľom stať výtvarník Juraj Králik, ministerstvo kultúry (MK SR) však výberové konanie označilo ako neplatné. Dôvodom má byť konflikt záujmov.

Vo výberovom konaní však uspela ešte jedna uchádzačka — Nina Vidovencová. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa však napriek tomu rozhodla, že je neplatné. Ak sa však bude výberové konanie na post šéfa SNG opakovať, hrozí, že dôjde k porušeniu zákona. V rozhovore sme sa Vidovencovej pýtali, čo sa vlastne stalo, a prečo požiadala ministerku o stretnutie.

Celý rozhovor si prečítate TU: Exkluzívne: Vo výberovom konaní uspela, má sa stať riaditeľkou SNG. Ak nebudú výsledky rešpektované, ministerka poruší zákon

Reštaurácia Brasserka z Na nože

Reality šou Na nože, ktorú už dva roky vysiela Televízia Markíza, sleduje príbehy reštaurácií, ktorým sa dlhodobo nedarí. My sme navštívili reštauráciu z novej odvysielanej série a vyskúšali sme ich kuchyňu.

Náš redaktor navštívil túto reštauráciu v Nitre ešte pred jej oficiálnym odvysielaním v televízii. Ochutnal denné menu a zhodnotil tieto jedlá aj v kontraste s tým, čo vytkol kuchár Martin personálu. No objavil aj niečo, čo by sa nemalo v reštauráciách stávať.

Viac sa dozviete z reportáže tu: Boli sme v reštaurácii z novej série relácie Na nože: Najedli sme sa za 14 eur, toto sme objavili pod boxom na príbory

Dobré ceny priamo pri diaľnici

Prakticky na skok z hlavného mesta svoje brány otvoril unikátny komplex so supermarketom a reštauráciou. Pod názvom RestPoint sa chce investor čo najviac priblížiť tranzitujúcim motoristom a poskytnúť im pestrú paletu služieb. Návštevníci prechádzajúci diaľnicou D4 si tak okrem prestávky pri šoférovaní rovno môžu vybaviť nákup základných potravín, respektíve si dať plnohodnotné jedlo a teplú kávu.

Náš redaktor sa bol pozrieť priamo na mieste. Zaujímavosťou je, že kompetentní avizovali férové ceny, ktoré nebudú pripomínať typické diaľničné odpočívadlá so značnou prirážkou. Dodržal majiteľ svoje slovo, alebo šlo len o ťah na získanie zákazníkov?

Reportáž si môžete prečítať TU: Pri Bratislave otvorili nový supermarket, prekvapil nás cenami a službami. Pozrite sa, ako to v unikátnom koncepte vyzerá

Carnivore diéta nemá žiadne benefity

„Existuje nula dôkazov o benefitoch carnivore diéty,“ uviedol Boris Bajer, ktorý je všeobecný lekár, výživový špecialista, fyziológ a patofyziológ. Carnivore diéta, ktorá je založená na výhradnom príjme živočíšnych produktov, získava v poslednom období čoraz viac prívržencov.

Naša redaktorka sa rozprávala so známym lekárom a výživovým špecialistom a kládla mu otázky o spomínanej diéte. Ten nielenže nevidí žiadne benefity, ale upozorňuje aj na množstvá rizík, ktoré z nej plynú.

Viac sa dozviete v rozhovore tu: Lekár Boris Bajer o carnivore: Túto diétu neodporúčam absolútne nikomu, dôkazov o benefitoch je presne nula

Únos storočia

Letec Charles Lindbergh je jednou z najvýznamnejších osobností nielen histórie USA, ale aj celého sveta. 20. mája 1927 sa mu podarilo to, čo predtým ešte nikomu. Za 33,5 hodiny sám preletel cez Atlantický oceán bez medzipristátia. Týmto činom sa zapísal do histórie lietania a stala sa z neho vážená a obľúbená osobnosť. Jeho život by bol priam idylický nebyť osudného 1. marca 1932.

V ten deň totiž došlo k únosu jeho prvorodeného syna z detskej postieľky. Chlapec mal iba 20 mesiacov. Keď prišla opatrovateľka do detskej izby, našla tam len odkaz od únoscu. Tým sa začala jedna z najväčších drám toho času v Amerike.

Ako to celé skončilo, sa dozviete tu: Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali šialené výkupné. Takto to skončilo

Šimkovičová vymenila okná a dvere, na kultúru kašle, hovorí Čas

V lete 2024 bol ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou a generálnym tajomníkom služobného úradu Lukášom Machalom rozpustený Inštitút kultúrnej politiky (IKP). „Bolo nám povedané, že IKP bude zrušené, pretože sa „analýzy budú robiť inak“, že treba konsolidovať a že momentálne existuje taký „trend rušenia analytických jednotiek“,“ povedal v rozhovore Marcel Čas.

Okrem iného povedal svoj názor na súčasný stav ministerstva kultúry. „Ministerka Šimkovičová a pseudoúradník Machala pokračujú v ničení kultúry. Nevedia, za čo bojujú, ale vedia proti komu. Keď Machala nadobudne ničím nepodložený pocit, že nejaký človek alebo inštitúcia nerobia to, čo by sa jemu osobne páčilo, tak im siahne po peniazoch, prípadne po existencii – napokon, povedal to verejne, že každý, kto nebude kompatibilný s jeho predstavami, pôjde preč.“

Viac si môžete prečítať TU: Bývalý šéf analytikov Čas: Šimkovičová vymenila okná a dvere, na kultúru kašle. V čase konsolidácie minula 9,1 milióna eur

Kniha, ktorú radšej vo väzniciach zakazujú

Ovládať zákony moci, to podľa priaznivcov knihy znamená nežiť v rozprávkovom svete a vedieť, ako sa nenechať manipulovať „zdatnejšími“ hráčmi. Dokonca, ako píše, ak sa ich všetky naučíme, budeme o to lepší partneri, zamestnanci, podnikatelia či rodičia. Sľubuje lepšie vodcovské schopnosti, viac vnútornej sily, rozhodnosti, inteligencie a vynaliezavosti. Sľubuje moc. Toľko moci, že vás nikdy neprestane baviť.

Naša redaktorka vám vo svojom článku približuje neslávne známy titul 48 zákonov moci od autora Roberta Greenea. Táto literatúra, ktorá je mimochodom v mnohých väzniciah zakázaná, ovplyvnila aj jej život.

Viac o nej sa dozviete tu: Mám vami manipulovať a vytvoriť si armádu fanatikov? Prečítala som knihu takú mocnú, že ju zakazujú v mnohých väzeniach

V Glance House nakoniec zrejme budú žiť ľudia

Písal sa rok 2008 a vo svete vypukla obrovská finančná kríza. Tá sa v nasledujúcich mesiacoch preniesla aj na slovenský trh a do značnej miery priamo či nepriamo ovplyvnila viaceré segmenty vrátane toho s nehnuteľnosťami. Práve v tej dobe sa objavil projekt s názvom Glance House.

V roku 2010 už všetko nasvedčovalo tomu, že sa budúci majitelia čoskoro do svojich bytov nasťahujú. Uhradili totiž všetky potrebné zálohy a podpísali zmluvy o budúcej kúpe. Nanešťastie, spory medzi developerom a spoločníčkou sa prehĺbili, pričom došlo aj k trestnému oznámeniu. V pozadí celej kauzy sa dokonca objavilo meno Mariana Kočnera.

Bytovka dlho ležala ladom, stala sa ruinou, ktorá sa pomaly rozpadávala. Ľady sa pohli vlani, keď v prvej polovici roka konkurzný správca vyhlásil ponukové konanie na predaj bytového domu. V auguste stavbu do svojho portfólia získala firma Bernal s. r. o., ktorá po dlhých rokoch priniesla nádej, že sa sem skutočne raz ľudia nasťahujú.

Viac si môžete prečítať TU: V Bernolákove 14 rokov chátrala kontroverzná bytovka s temnou minulosťou. Hrubú čiaru sa teraz snaží urobiť nový developer

Mrija bolo lietadlo ako žiadne iné

Impozantný Antonov An-225 Mrija bol pred tromi rokmi zničený po ruskom útoku. Dmytro Kuleba vtedy oznámil, že ruskí vojaci pri útočení na Ukrajine zničili najväčšie lietadlo na svete.

Označenie Mrija znamená v slovenčine sen alebo inšpirácia. Lietadlo bolo navrhnuté v 80. rokoch 20. storočia s jedným hlavným cieľom: malo prepravovať raketové motory pre sovietsky kozmický program a takisto raketoplán Buran.

Toto lietadlo, okrem titulu najväčšieho lietadla na svete, držalo a stále drží množstvo rekordov. Aké to sú?

Viac sa dozviete v našom článku: Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky

Na škole nesmeli vetrať

Vzduchotechnika bola vypnutá, no vetrať sa nesmelo. Šokujúci prípad na bratislavskej základnej škole odhalil miestny kontrolór. Miestny úrad Karlova Ves nám navyše taktiež potvrdil pochybenie vo fungovaní vzduchotechniky.

Podľa kontrolóra konal na podnet rozhorčeného rodiča, ktorý ho mal osloviť na ulici. „Čo robíte na úrade, keď už viac ako mesiac nefunguje na škole nová vzduchotechnika, škola zakázala deťom a učiteľom vetrať oknami a deti sa musia učiť vo vydýchaných triedach. Urobte s tým poriadok,“ mal znieť podnet.

Viac o celej kauze si môžete prečítať TU: Šokujúci príbeh z bratislavskej školy: Úradníci im zakázali vetrať pre rekuperáciu, tá však týždne nefungovala

Charles žije na Slovensku

Slovensko nie je uzatvorená bublina, žije tu aj početná skupina ľudí, ktorí sa sem z rodinných, pracovných alebo iných dôvodov prisťahovali. Jedným z nich je aj Doktor Charles Tannock — psychiater, politik a bývalý poslanec Európskeho parlamentu. Slovensko navštevuje už niekoľko desaťročí a pred niekoľkými rokmi sa sem s manželkou prisťahoval.

Našej redaktorke ochotne poskytol rozhovor a zhodnotil, čo všetko sa mu na Slovensku páči, aj v porovnaní s Anglickom. Aj keď kritiku hľadal len ťažko, predsa našiel oblasti, v ktorých by sme sa mohli zlepšiť.

Viac sa dozviete v rozhovore tu: Charles z Londýna žije 4 roky na Slovensku: Ceny sú tu nízke a zdravotníctvo excelentné. S prisťahovalcami máte problém

Bratislavské miesta, kde mafia krvou písala vlastné zákony

Vývoj mafiánskych skupín prešiel v hlavnom meste pomerne búrlivou a dynamickou históriou. V priebehu niekoľkých rokov tu operovali sýkorovci, diničovci, danišovci, takáčovci či piťovci. Pochopiteľne, s Bratislavou sa spájali aj ďalšie mená, ktoré sú dnes už notoricky známe. V súvislosti s ich činnosťou a skutkami sa chtiac-nechtiac do histórie zapísali aj rôzne miesta či lokality. Dodnes je celkom bežné, že prívlastok „mafiánsky“ si zachovali napríklad kluby či hotely.

Kým na niektorých miestach už nie je po krvavej minulosti ani stopy a ľudia tadiaľ prechádzajú prakticky bez povšimnutia, inde môžeme stále nájsť známky temnej minulosti.

Vybrali sme sa preto pozrieť, ako to tam dnes vyzerá, písali sme o tom TU: Navštívili sme bratislavské miesta, kde mafia krvou písala vlastné zákony. Tieto lokality si pamätajú temnú minulosť

Živá bábika

V dnešnej dobe už vieme, že otázky či narážky, ktoré sa týkajú niekoho váhy alebo výšky, nie sú vhodné a mali by sme ich ihneď odstrániť z nášho slovníka. Dnes sa však pozrieme bližšie na príbeh, v ktorom tieto dva faktory zohrali dôležitú úlohu. Lucía Zárate sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov, na druhej strane sa jej život z pohľadu dnešnej optiky dá vnímať mimoriadne smutne a tragicky. Pre svoju chorobu sa stala terčom posmechu.

Naša redaktorka spracovala životný príbeh Lucíe Zárate, ktorá mala ako dospelá vážiť iba 2,1 kg. Ako to v tom čase bývalo, stala sa živou atrakciou pre zvedavé oči návštevníkov, ktoré boli ochotné platiť, len aby ju videli. Jej život ukončila zvláštna tragédia.

Viac sa dozviete tu: Živá bábika Lucía: Ako dospelá vážila 2,1 kg, ľudia platili, aby sa na nej bavili. Jej život skončil tragicky

Mal by dostať druhú šancu?

Mikuláš Černák sedí vo väzení v Leopoldove. Od riaditeľa leopoldovskej väznice dostal odporúčanie na prepustenie na slobodu. Mafiánsky bos vo väzení absolvoval program Šanca na návrat, to má dokazovať, že sa polepšil. Našich politikov sme sa pýtali, či si myslia, že by mal dostať druhú šancu.

„Videl som film Miky. V ňom bol Mikuláš Černák vykreslený ako dobrý syn, starostlivý brat, ktorý pre ochranu brata zabije človeka, milý otec rodiny, ktorý bol chudobný a chcel pomôcť rodine. Ja som zažil 90. Černákove roky, keď podnikateľovej 5-ročnej dcére priložil zbraň ku hlave. Film Miky bol pre mňa rozprávkou o vrahovi,“ povedal poslanec Jozef Pročko. A čo na to ostatní?

To si môžete prečítať TU: Politikov sme sa pýtali, či má ísť Černák na slobodu: Pročko má jednoznačný názor, poslankyňa SaS verí na druhé šance

Profesionálny „pes“

Keď ľudí vzrušuje preberať na seba správanie zvieraťa a vytvoria si zvieraciu osobnosť, ktorú žijú prostredníctvom erotických hier, ide o fetiš s názvom animal play.

Naša redaktorka sa spoznala s umelcom Adamom, ktorý sa hrá na to, že je „pes“. O dôležitých aspektoch tohto fetišu, o problémoch s ním spojených, o výhodách, reakciách ľudí a o tom, čo sa deje za zavretými dverami jeho spálne, jej ochotne a otvorene porozprával.

Viac sa dočítate v rozhovore: Atlas je profesionálny „pes“: Mám rád, keď ma pán škrabká a ja hľadám kostičku. Občas po mne brešú opilci, nevadí mi to