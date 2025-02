Má 17 rokov, nepovie ani slovo a jeho videá vidia milióny ľudí: Mladík šíri kontroverznú pesničku Sigma Boy ruských školáčok

Už aj vám algoritmus na TikToku ukázal video chlapca, ktorý prechádza metrom s obrovským párty reproduktorom hrajúcim pesničku „Sigma Boy“, predvádza saltá vzad a gestami naznačuje „prerezanie hrdla“? A zdá sa vám to dosť kontroverzné? Zisťovali sme, kto je tento mladík, a prečo pesnička, ktorá ho preslávila, nemá najlepšiu povesť.

Spomínate si ešte na dievča tancujúce v metre, z ktorého sa vďaka jej odvahe stala mediálne známa osobnosť? Sabrina Bahnsoon zažila na TikToku obrovský úspech, no v porovnaní s týmto mladíkom je to iba slabý odvar.

Dvojicu spája to, že sa môže zdať, že ich videá sú na jedno kopyto. A možno tým už niekomu aj lezú na nervy, pretože áno, naozaj sú, no napriek tomu dokážu osloviť široký dav ľudí. Teraz je reč o 17-ročnom mladíkovi menom Simon Both, ktorý si hovorí „Sigma Boy“ a na sociálnych sieťach vyvolal totálne šialenstvo.

Ľudia mu píšu, aby s tým už prestal, no pravda je taká, že na TikToku ho sleduje cez 1,6 milióna ľudí a na Instagrame má takmer milión followerov.

Jeho videá majú milióny videní

Niektorí kritizujú Simona, že má stále oblečené to isté — čiernu mikinu a modré široké džínsy, ďalším prekážajú jeho občas zvláštne pohyby. Realita je však taká, že jeho „menej úspešné“ videá majú niekoľko stoviek tisíc prehratí a najvirálnejšie sa pýšia desiatkami miliónov prehraní. Takže ak vám lezie na nervy, nič to nemení na fakte, že je mimoriadne populárny. No čo ďalšie viete o Simonovi Bothovi?

Simon Both, ktorý si na sociálnych sieťach hovorí aj „Streichbruder“, je 17-ročný mladík pôvodom z bavorskej obce Bad Endorf, uvádza magazín Kurier. Na TikToku začal byť aktívny v polovici roku 2023 a údaje z posledných týždňov ukazujú, že jeho popularita stále rastie.

Je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov, prekvapí vás prečo

