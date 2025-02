Boli sme v reštaurácii z novej série relácie Na Nože: Najedli sme sa za 14 eur, toto sme objavili pod boxom na príbory

Reality šou Na Nože, ktorú už dva roky vysiela Televízia Markíza, sleduje príbehy reštaurácií, ktorým sa dlhodobo nedarí. My sme navštívili reštauráciu z novej odvysielanej série a vyskúšali sme ich kuchyňu.

V relácii sa známy slovenský šéfkuchár Martin Novák snaží pomôcť podnikom, ktoré ho o to požiadajú. Vo včerajšej epizóde diváci mohli vidieť reštauráciu Rybárska bašta v Nitre. Martin ochutnal viacero jedál, no o spokojnosti sa hovoriť nedalo. V tomto podniku, ako sa zdá, bol hlavným problémom tím kuchárov v zložení 3 študentov a jednej kuchárky, pričom nervozita medzi nimi by sa dala krájať.

Martin v rámci jedla vytkol všetko, čo sa dalo. Napríklad, ryža bola podľa neho nedovarená a studená a aj samotná čašníčka priznala, že je s ňou v kuchyni problém už dlho. Poriadne skritizoval aj surové mäso, presolenú omáčku a to, že tri rôzne jedlá, ktoré si objednal, pochádzali z rovnakého základu. Obsluhu ohodnotil ako priemernú.

Skúsený šéfkuchár sa teda pustil do záchrany nádejného nitrianskeho podniku. Nečakane začal s úpravou názvu podniku – pôvodná Rybárska bašta Nitra sa zmenila na Brassérku. Martin sa neskôr pustil aj do zaúčania kuchárov – jednému z nich, ktorý je synom manažérky reštaurácie, odovzdal naozaj mnoho cenných skúseností. Podľa Martina má reštaurácia veľký potenciál a dával jej nádej, preto jej udelil výnimočne vysoké hodnotenie 4 nožov z 5. Ako sme zistili, relácia sa natáčala v jeseni, za tú dobu sme teda očakávali ďalšie výrazné zlepšenie.

V reštaurácii sme boli sami, jedlo nás potešilo

Reštaurácia sa nachádza v blízkosti autobusovej a vlakovej stanice v Nitre, cesta peši trvá približne 10 minút. Dostupné je aj celkom veľké parkovisko.

Do Brassérky sme vstupovali v pondelok okolo 11. hodiny. Prekvapilo nás, že tam vtedy nebol nikto, samozrejme, okrem čašníčok, ktoré sa medzi sebou hlasnejšie rozprávali. Zahliadli sme aj manažérku, ktorá v epizóde vystupovala, s čašníčkami sa práve lúčila a odchádzala preč.

Atmosféra bola veľmi príjemná, svetlo zvonka osvetľovalo všetky priestory. Pozitívne vnímame aj skrášlenie nábytkom v symbole námorníctva, ktoré ihneď upútalo našu pozornosť. Interiér skvelo dopĺňali aj farby stoličiek a gaučov.

