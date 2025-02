Exkluzívne: Vo výberovom konaní uspela, má sa stať riaditeľkou SNG. Ak nebudú výsledky rešpektované, ministerka poruší zákon

7. augusta 2024 bola z funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie (SNG) odvolaná Alexandra Kusá. Inštitúciu odvtedy viedli traja poverení riaditelia, na stoličke aktuálne sedí Jaroslav Niňaj. Po minulotýždňovom výberovom konaní sa mal novým riaditeľom stať výtvarník Juraj Králik, ministerstvo kultúry (MK SR) však výberové konanie označilo ako neplatné. Dôvodom má byť konflikt záujmov.

MK SR vypísalo 3. februára výberové konanie na post, uzatvorenie prihlášok bolo stanovené na 13. februára. V pondelok 17. februára sa otvárali obálky a termín výberového konania bol stanovený na stredu 19. februára. Mali z neho vzísť dvaja úspešní kandidáti, ten prvý, Juraj Králik, však mal byť v konflikte záujmov s jedným z členov komisie, a to s grafickým dizajnérom Vladislavom Rostokom.

Výtvarník a grafický dizajnér spolu totižto majú dlhodobo spolupracovať a tvoriť umeleckú dvojicu. Králik sa navyše spája aj s priamou zákazkou, ktorú získal od MK SR, a to na projekt, ktorý rieši iný člen komisie, Peter Lukáč. Ten pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva, ktorá bola gestorom celého výberového konania.

Bola úspešná

Druhou úspešnou kandidátkou má byť podľa zápisnice výberového konania Nina Vidovencová. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa však napriek tomu rozhodla, že je neplatné. Ak sa však bude výberové konanie na post šéfa SNG opakovať, hrozí, že dôjde k porušeniu zákona.

Riaditeľky úsekov SNG Ľubica Orechovská, Bohdana Hromádková a Mária Bohumelová na to upozornili v liste adresovanom ministerke. Tvrdia, že na konflikt záujmov medzi členom komisie a uchádzačom poukazoval aj jeden z členov výberovej komisie, a to už pri otváraní obálok 17. februára. 21. februára bolo opätovne požiadané o prešetrenie situácie.

Juraja Králika Šimkovičová teraz do funkcie nevymenovala, zároveň by však podľa riaditeliek mala postupovať v súlade so zákonom. „V prípade viacerých úspešných uchádzačov nie je možné vyhlásiť nové výberové konanie, v súlade so zákonom je vyhlasovateľ výberového konania povinný postupovať podľa poradia a ponúknuť pozíciu štatutárneho orgánu úspešnému uchádzačovi v poradí,“ upozornili.

Úspešná kandidátka Nina Vidovencová požiadala šéfku kultúry o stretnutie. Podľa zákona by mala byť vymenovaná za riaditeľku SNG, zatiaľ sa jej však nikto neozval. V rozhovore pre interez upozorňuje na to, že nemôže byť pre konflikt záujmov niekoho iného poškodená a že v prípade, ak ministerstvo vyhlási nové výberové konanie, poruší zákon.

„Zápisnica pri mojom mene jasne píše slovo „uspela“. Teraz nemôžu povedať, že je to neplatné a ideme to robiť znova. Prihlásila som sa do ich výberového konania, splnila som všetky podmienky. Podľa zákona mám nárok na mandát štatutárky,“ povedala.

Zároveň dodala, že si myslí, že mohlo dôjsť k chybnej interpretácii zákona a myslí si, že ministerku niekto naviedol na to, aby výber riaditeľa vyhlásila za neplatný.

Prečo ste po výberovom konaní na pozíciu generálneho riaditeľa SNG požiadali ministerku Šimkovičovú o stretnutie?

Splnila som všetky podmienky, ktoré ministerstvo kultúry určilo. Naplnila som všetko tak, ako je to v smernici MK SR, so žiadnym z členov komisie nemám konflikt záujmov. To znamená, že ja nemôžem byť poškodená pre to, že niekto iný ten konflikt záujmov má. Preto som v pondelok poslala ministerke kultúry list so žiadosťou o stretnutie, kde sa s ňou chcem o tom porozprávať.

