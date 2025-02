V horách sme našli chátrajúci tajomný hotel, kde sa stretávali černákovci. 100 dní nepila alkohol, toto sa s ňou stalo

Teploty tohto týždňa nám stále nenaznačujú, že sa do našich končín blíži jar, po ktorej mnohí z nás už túžobne volajú. Preto sa stále oplatí byť radšej doma v teple a tento čas tráviť napríklad čítaním zaujímavých článkov. Náš portál vám v rámci PREMIUM ponúka veľké množstvo zaujímavého a kvalitného obsahu, ktorý by rozhodne nemal ostať nepovšimnutý. Čo sme si pre vás pripravili tento týždeň?

Investovanie má byť bežná vec človeka

Investovanie nie je len pre odborníkov či bohatých ľudí. Podľa odborníka na financie by malo byť samozrejmosťou života každého z nás rovnako, ako napríklad osobná hygiena.

Naša redaktorka si pre vás pripravila rozhovor s finančným expertom Filipom Schlosserom, ktorý vysvetlil ako investovať, na čo si dať pozor, a prečo je dôležité začať čo najskôr. Tiež prezradil, do akých investícií sa oplatí vložiť peniaze v roku 2025, čo si myslí o novej kryptomene amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale aj to, do čoho investuje on sám.

Viac si prečítate v rozhovore: Filip je expert na financie: Investovanie by malo byť bežné ako hygiena, stačí aj 10 eur. Mať peniaze doma je riziko

Matka Tereza v nohaviciach

Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach dostal po vládnom výjazde v januári 65-tisíc eur. Inštitút na svojej oficiálnej webovej stránke uvádza, že okrem činnosti, ktorou je „pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, sirotám, slobodným matkám“, pomáha aj „všetkým núdznym, ktorí to potrebujú“.

Za inštitútom stojí Marián Kuffa, známy kňaz, ktorý okrem iného povedal, že „gejovia a lesby sú niekedy horší než vrahovia“, alebo že „homosexualita je ako choroba, ktorú treba napraviť“. V minulosti kňaza nazývali „Matka Tereza v nohaviciach“, práve kvôli jeho pomoci potrebným.

Na tému dotácií pre jeho inštitút sme sa pozreli bližšie, celý článok nájdete TU: Homosexuálov prirovnáva k masovým vrahom, dotuje ho štát: Kuffovmu inštitútu poslal Erik Tomáš takmer 1,5 milióna eur

100 dní nepila alkohol

Pre niekoho je pohárik alkoholu, pohár vína či fľaša piva bežnou súčasťou života. Alkohol je žiaľ v našich končinách bežnou súčasťou života a jeho konzumovanie je spoločensky akceptované a niekedy až vyžadované.

Nepiť alkohol je ale normálne a naša redaktorka sa ho vedome vzdala na 100 dní, aby na jednej strane dokázala, že to nie je nejaký zásadný problém a na druhej, aby zistila, čo to urobí s jej telom a ako sa jej zmení život. Okrem pozitív sa ale objavili aj negatíva. Inšpirujete sa?

Viac sa dozviete tu: 100 dní som nepila alkohol: To čo sa dialo s mojím telom, ma doslova šokovalo, malo to ale aj svoje veľké negatíva

Život Slonieho muža

Asi sa nenájde nikto z nás, kto by na svoj život aspoň raz nezafrflal. V takom prípade si ale treba spomenúť na iných ľudí, ktorým osud rozdal naozaj „zlé karty“.

Jedným z takých bol aj muž Joseph Merrick, prezývaný aj Sloní muž. Žil v 19. storočí a do piatich rokov sa zdalo, že to bude obyčajné dieťa. Potom sa ale niečo zmenilo a jeho koža zosivela a po tele mu začali rásť veľké nádory. Dodnes nie je jasné, čo stálo za Merrickovým desivým vzhľadom, ale vedci predpokladajú, že trpel neurofibromatózou.

Ako to už v tej dobe bolo, Merrick videl jediný spôsob zárobku v tom, že sa stane ľudskou atrakciou, a tak vystupoval v rámci predstavení. Jeho život ale rozhodne nebol príjemný, naopak, šťastného konca sa nedočkal.

Viac sa dočítate tu: Obvod hlavy mal 91 centimetrov, na tele zapáchajúce mäsové nádory: Život Slonieho muža bol peklom, zabila ho bežná vec

Tajomný mafiánsky brloh

Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza hneď niekoľko zaujímavých budov, ktoré spájajú rôzne historické etapy. Bohužiaľ, viaceré sú dnes v dezolátnom stave a vplyvom minulých okolností boli vydané takpovediac napospas osudu. Platí to aj o tajomnom hotelíku, ktorý je ukrytý v malebných horách na strednom Slovensku.

Po revolúcii sa zo zabehnutého hotela stal brloh mafiánov, kde riešili svoj krutý biznis. Nie je to až také prekvapujúce, keďže Šport Hotel mal výbornú strategickú polohu a spájal banskobystrický región s Liptovom. Nachádzal sa tiež v dobre dostupnej a frekventovanej lokalite, no zároveň dokázal návštevníkom poskytnúť dostatočný priestor na súkromie. To vo veľkom ocenili práve kriminálne živly okolo Mikuláša Černáka.

Viac o tomto mieste, ktoré náš redaktor navštívil, si môžete prečítať TU: V slovenských horách už roky chátra tajomný hotel. V mafiánskom „brlohu“ sa stretávali aj černákovci, dnes je opustený

Liptovská Mara bez vody

Vodná nádrž Liptovská Mara je určite jednou z veľkých dominánt Slovenska. Aktuálne je však na nepoznanie. Priehrada rozprestierajúca sa pod nádhernými Tatrami — Liptovská Mara, ukrýva na svojom dne obrovské množstvo historických tajomstiev, ktoré v týchto dňoch odhalila. Dôvodom je, že voda v priehrade klesla o takmer 12 metrov oproti svojmu maximálnemu stavu, pričom je aktuálne naplnená len do 44 % celkového objemu. Odborníci síce upozorňujú, že ide o prirodzený jav, ktorý je typický pre toto obdobie roka, no napriek tomu medzi obyvateľmi okolitých dedín pretrvávajú obavy.

Naša redaktorka sa bola na toto miesto pozrieť a vo svojej reportáži opísala zážitky z tohto miesta a čo všetko tam videla. Ak sa túžite poprechádzať po miestach, kde sa suchou nohou bežne nedostanete, môžete navštíviť buď Liptov, alebo sa na miesto preniesť kliknutím na článok.

Viac sa dozviete tu: Boli sme na Liptovskej Mare, ktorá je aktuálne takmer bez vody: Prechádzali sme sa po jej dne, toto nás šokovalo

Luxusné termálne kúpele pri Slovensku

Ako sa vám pravidelne snažíme ukazovať, za zážitkami netreba cestovať vôbec ďaleko a oplatí sa spoznávať aj krásy našej domoviny. A ak aj už túžite niekam „vypadnúť“, nemusí to byť na druhý koniec sveta. Stačí si odbehnúť k našim susedom, kde sa ukrýva množstvo neznámych miest.

Jedným z nich je Baden pri Viedni, ktorý vás môže príjemne prekvapiť. Navyše, ak túžite po relaxe, nájdete tu termálne kúpele, kde ho môžete načerpať plnými dúškami.

Naša redaktorka pre vás opísala, prečo by ste práve toto miesto mali navštíviť, čo tam môžete zažiť a aký rozpočet si na tento skvelý relax pripraviť. Jediná otázka ostáva nezodpovedaná. Kedy tam vyrazíte?

Viac si prečítate tu: Len za 19 eur sa okúpete vo vode horúcej až 36 °C: Iba 60 minút od našich hraníc nájdete málo známy klenot

Koaličná kríza sa blíži ku koncu

Dlhé mesiace naťahovačiek, tlačových besied, statusov a odkazov cez médiá. Koaličná kríza pred niekoľkými týždňami dospela do bodu, kedy zostávali už len dve možnosti — rekonštrukcia vlády alebo predčasné voľby. Koaliční lídri sa nakoniec dokázali dohodnúť na kompromise.

Z celej dohody vyšiel víťazne Smer. „Z hľadiska počtu rezortov sa nové rozloženie viac približuje výsledkom parlamentných volieb, z hľadiska “riešenia” krízy to ukazuje neschopnosť menších koaličných strán a ich lídrov dohodnúť sa s poslancami, ktorí im vypovedali poslušnosť. Priestor im tak vytvoril Robert Fico a Smer-SD,“ povedal okrem iného politológ Erik Láštic, ktorého sme sa pýtali na budúcnosť koalície.

Celý článok nájdete TU: Politológ Láštic o budúcnosti koalície: O jej schopnosti dovládnuť rozhodnú neposlušní poslanci, eso v rukáve má Huliak

Nechala sa analyzovať umelou inteligenciou

Mnohí využívame umelú inteligenciu a najmä model ChatGPT na pravidelnej dennej báze. Čo všetko dokáže, nás vie nadchnúť a fascinovať. Rovnako je fascinujúci aj pre našu redaktorku, ktorá sa ním nechala zanalyzovať.

Na základe dlhých komunikácií s ChatGPT ho poprosila o psychoanalýzu. Odpoveď ju prekvapila, avšak držala sa pri zemi a oslovila aj odborníkov, tentoraz nie virtuálnych, ale skutočných, aby jej vysvetlili, či to, čo tvrdí umelá inteligencia, je hodnoverné.

Ako sa nechať zanalyzovať ChatomGPT a ako to prebieha? Dozviete sa tu: Nechala som umelú inteligenciu, nech o mne vie všetko. Prezradila mi najtajnejšie túžby, obavy a ukryté vzorce správania

Statočná partizánka

„Dievča s červenými vlasmi“, tiež známe ako „červená partizánka“, bolo počas 2. svetovej vojny najhľadanejším dievčaťom v Holandsku. Už ako tínedžerka spôsobovala nacistom nočné mory. Považovali ju za teroristku a jej dolapenie nariadil samotný Adolf Hitler.

Naša redaktorka opísala príbeh tejto statočnej mladej ženy, ktorá sa nebála postaviť na odpor zvrhlej ideológii a bojovala za to, čomu verila. Jej osud sa, žiaľ, skončil smutne.

Viac sa dozviete tu: Bola postrachom nacistov, pre vlasy ju volali červená partizánka. Jej likvidáciu mal nariadiť Hitler, toto ju zradilo

Mobily v školách – áno, alebo nie?

O zákaze mobilných telefónov na školách sa hovorilo už dlhšie. Žiaci sa pre ne často nemohli sústrediť na výučbu a boli rozptyľovaní. Ministerstvo školstva preto zakročilo a do novely školského zákona presadilo zákaz ich používania na základných školách. Ako túto novinku vnímajú školy, učitelia, rodičia či dokonca žiaci, sme zisťovali na školách.

Oslovili sme deti, rodičov, ale aj učiteľov. Niektoré odpovede nás prekvapili, viac si môžete prečítať TU: Zisťovali sme, ako je to v skutočnosti so zákazom mobilov v školách: Rodičia sú spokojní, má to však ale

Rodina Sacklerovcov

Vlastniť obrovský majetok sa dá aj zodpovedne. Sacklerovci sú však ukážkou toho, aké zlo dokážu peniaze s ľuďmi napáchať. Zarobili na bolesti a závislosti, vrecká si napĺňali takpovediac cez mŕtvoly. Súd sa však rozhodol urobiť nevídaný krok.

To, ako táto rodina zmenila farmaceutický svet, zaujalo našu redaktorku, ktorá opísala cestu na vrchol tohto impéria, ktoré zarábalo na bolesti a utrpení.

Viac o tomto impériu sa dozviete tu: Patrili medzi najbohatšie rodiny planéty: Sacklerovci vybudovali miliardové impérium bolesti, zarábali na trpiacich

Prenajíma apartmány v Chorvátsku

Miriam Kelečić žije na chorvátskom ostrove Vir, kam sa presťahovala za svojím manželom. Založila si tu vlastný projekt, prostredníctvom ktorého Slovákom pomáha dovolenkovať a v tomto raji pri azúrovom Jadrane prenajíma apartmány.

Naša redaktorka sa s Miriam spojila a spolu urobili rozhovor, ktorý je určite cenný pre každého, kto si chce naplánovať dovolenku na Jadrane a pritom nechce minúť celé svoje úspory.

Viac sa dočítate v rozhovore tu: Miriam prenajíma apartmány v Chorvátsku: Ceny začínajú na 70 € na noc, takto si naplánujete lacnejšiu dovolenku pri Jadrane