Charkov opäť pod paľbou: USA tlačia na Zelenského, má sa vzdať celého Donbasu

Ruské útoky pripravili o život najmenej dvoch civilistov v meste Charkov a v jeho okolí na juhovýchode Ukrajiny. Úder na dunajský prístav Izmajil v Odeskej oblasti poškodil prístavnú aj energetickú infraštruktúru, uviedli vo štvrtok tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Prokuratúra Charkovskej oblasti vo vyhlásení na platforme Telegram vo štvrtok nadránom uviedla, že pri útoku na Charkov utrpela zranenia jedna žena, ktorá následne v nemocnici zomrela. Deväť ďalších ľudí utrpelo zranenia pri iných úderoch na toto mesto, ktoré je častým cieľom paľby ruských síl, keďže sa nachádza len 18 kilometrov od spoločných hraníc. Ruský dron podľa prokuratúry pripravil o život aj jedného muža, ktorý sa nachádzal vo svojom aute v oblastí blízko hraníc.
Gubernátor ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov medzičasom uviedol, že ukrajinské drony zabili 18-ročného muža na motorke v dedine neďaleko hraníc a jednu ženu v jej aute v meste Graivoron. Belgorodská oblasť je počas štvorročnej vojny medzi Kyjevom a Moskvou zase častým cieľom útokov ukrajinských síl, pripomína Reuters.
USA tlačia na Ukrajinu
Spojené štáty podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podmieňujú poskytnutie bezpečnostných záruk po skončení vojny na Ukrajine odovzdaním celého regiónu Donbas Rusku. Vyjadril sa tak v rozhovore pre Reuters, ktorý agentúra zverejnila v stredu, informuje TASR.
Spojené štáty sa v súčasnosti sústreďujú na svoj vlastný konflikt s Iránom a prezident Donald Trump preto vyvíja tlak na Ukrajinu v snahe rýchlo ukončiť štvorročnú vojnu, ktorú vyvolala ruská invázia v roku 2022, uviedol Zelenskyj.
„Blízky východ má na prezidenta Trumpa určite vplyv a myslím si, že aj na jeho ďalšie kroky. Prezident Trump podľa môjho názoru, žiaľ, stále presadzuje stratégiu, v rámci ktorej vyvíja väčší tlak na ukrajinskú stranu,“ povedal v rozhovore.
Irán v spolupráci s Ruskom
Ukrajinský líder opakovane uviedol, že na to, aby sa v prípade uzavretia mierovej dohody zabránilo opätovnému vypuknutiu bojov zo strany Ruska, sú potrebné bezpečnostné záruky od medzinárodných partnerov. „Američania sú pripravení finalizovať tieto záruky na najvyššej úrovni, len čo bude Ukrajina pripravená stiahnuť sa z Donbasu,“ povedal. Varoval, že takýto krok by ohrozil bezpečnosť nielen Ukrajiny, ale v širšom zmysle aj Európy, pretože by to znamenalo odovzdanie silných obranných pozícií v regióne Rusku.
Moskva podľa Zelenského počíta so scenárom, že Washington stratí záujem o sprostredkovanie mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou a odstúpi od nich.
Ukrajinský prezident tiež tvrdí, že Kremeľ šíri spravodajské informácie o pozíciách amerických síl na Blízkom východe s Iránom a Washingtonu ponúkol, že s tým prestane, ak Ukrajinu odstrihne od amerických spravodajských informácií. Upozornil tiež, že iránske drony útočiace na americké vojenské zariadenia na Blízkom východe v sebe majú ruské súčiastky.
