„Rusko sa zmenilo,“ varuje vrchný veliteľ NATO. Aliancia musí zrýchliť zbrojenie

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
SITA
Aliancia podľa neho musí reagovať na novú realitu a pripraviť sa na odlišný typ protivníka.

Krajiny NATO musia zásadne prehodnotiť svoj prístup k obrane a urýchlene zvýšiť výrobu zbraní, no mnohé z nich si podľa vedenia Aliancie stále neuvedomujú rozsah výziev. Uviedol to vrchný veliteľ NATO pre transformáciu Pierre Vandier.

„Rusko sa zmenilo,“ zdôraznil Vandier s tým, že Moskva po invázii na Ukrajinu preorientovala ekonomiku na vojnový režim a výrazne zvýšila produkciu zbraní.

Varoval tiež pred dôsledkami nepripravenosti

„Musíme sa pripraviť na nového nepriateľa – ak to neurobíme, zažijeme to, čo zažili krajiny Perzského zálivu,“ povedal s odkazom na nedávne útoky Iránu v regióne.

Podľa Vandiera nie je hlavným problémom financovanie, ale tempo. „Nie je to otázka peňazí. Je to otázka rýchlosti,“ zdôraznil. Upozornil, že členské štáty potrebujú dva až tri roky len na definovanie svojich potrieb, čo je v súčasnej bezpečnostnej situácii neudržateľné.

Zároveň poukázal na rýchly rozvoj bezpilotných systémov, ktoré Rusko a Irán vyrábajú vo veľkom a neustále zdokonaľujú. NATO podľa neho nie je organizačne pripravené na masovú produkciu zbraní v porovnaní so svojimi protivníkmi.

Ilustračná foto: SITA/AP

Podobné varovania zaznievajú aj z Francúzska. Náčelník generálneho štábu Fabien Mandon uviedol, že krajina musí byť pripravená na možný konflikt s Ruskom v horizonte troch až štyroch rokov.

Analytici zároveň upozorňujú, že Európa by v prípade priamej konfrontácie mohla mať problém rýchlo zabezpečiť dostatočné množstvo výzbroje. Situácia tak podľa NATO predstavuje „moment pravdy“, ktorý si vyžaduje zásadné zmeny v prístupe k obrane.

Irán odmietol 15-bodový plán USA. Predložil vlastný a požaduje dve veci

