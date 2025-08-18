Cez ropovod Družba neprúdi ropa: Pozastavenie eviduje slovenský Transpetrol, žiadna netečie ani do Maďarska

Ilustračná foto: TASR

Nina Malovcová
TASR
Minister Szijjártó ho spájal s útokom na ukrajinskej strane.

Na Slovensko momentálne neprúdi ropa cez ropovod Družba. Informáciu potvrdila spoločnosť Transpetrol, ktorá však zdôrazňuje, že tranzit na našom území je zatiaľ bez problémov.

Na situáciu upozornil Denník N, podľa ktorého o prerušení dodávok ruských surovín do Maďarska informoval minister zahraničia Péter Szijjártó. Podľa jeho slov je výpadok spôsobený ukrajinským útokom na transformátorovú stanicu.

Preprava na Slovensku funguje podľa plánu

Transpetrol vo svojom vyjadrení uviedol, že bližšie informácie o dôvodoch pozastavenia nemá, keďže problém nastal mimo územia Slovenskej republiky. „Preprava ropy slovenským územím je zabezpečená a realizovaná v súlade s plánom čerpania,“ dodala spoločnosť. Či sa prerušenie dodávok dotkne aj Slovenska, zatiaľ nie je jasné. Minister Szijjártó ho spájal s útokom na ukrajinskej strane.

Rusi opravujú poškodenú trafostanicu

Ukrajina opäť zaútočila na ropovod vedúci do Maďarska, čo malo za následok zastavenie prepravy ropy. Uviedol to v pondelok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podľa ktorého je tento ďalší útok na energetickú bezpečnosť Maďarska poburujúci a neprijateľný, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Foto: SITA (MZV)

Námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin práve oznámil, že ruskí špecialisti sa snažia čo najrýchlejšie obnoviť trafostanicu, ktorá je nevyhnutná pre prevádzku ropovodu, ale zatiaľ nevedia povedať, kedy sa môže tranzit ropy obnoviť, napísal Szijjártó.

Maďarsko pripomína svoju úlohu v energetike Ukrajiny

„Brusel a Kyjev sa už tri a pol roka snažia zatlačiť Maďarsko do vojny na Ukrajine a k tomu smerujú aj čoraz častejšie ukrajinské útoky na našu energetickú bezpečnosť. Takže si to ešte raz ujasnime: toto nie je naša vojna, nemáme s ňou nič spoločné, nechceme sa do nej miešať a pokiaľ budeme vládnuť, takto to aj zostane,“ zdôraznil maďarský minister. Szijjártó tiež odkázal ukrajinskej vláde, že Maďarsko zohráva kľúčovú úlohu v dodávkach energie na Ukrajinu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kohútik sa zatvoril: Ropa k nám cez ropovod Družba netečie, tvrdí exminister Hirman. Dôvodom je…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac