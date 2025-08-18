Cez ropovod Družba neprúdi ropa: Pozastavenie eviduje slovenský Transpetrol, žiadna netečie ani do Maďarska

Na Slovensko momentálne neprúdi ropa cez ropovod Družba. Informáciu potvrdila spoločnosť Transpetrol, ktorá však zdôrazňuje, že tranzit na našom území je zatiaľ bez problémov.
Na situáciu upozornil Denník N, podľa ktorého o prerušení dodávok ruských surovín do Maďarska informoval minister zahraničia Péter Szijjártó. Podľa jeho slov je výpadok spôsobený ukrajinským útokom na transformátorovú stanicu.
Preprava na Slovensku funguje podľa plánu
Transpetrol vo svojom vyjadrení uviedol, že bližšie informácie o dôvodoch pozastavenia nemá, keďže problém nastal mimo územia Slovenskej republiky. „Preprava ropy slovenským územím je zabezpečená a realizovaná v súlade s plánom čerpania,“ dodala spoločnosť. Či sa prerušenie dodávok dotkne aj Slovenska, zatiaľ nie je jasné. Minister Szijjártó ho spájal s útokom na ukrajinskej strane.
Rusi opravujú poškodenú trafostanicu
Ukrajina opäť zaútočila na ropovod vedúci do Maďarska, čo malo za následok zastavenie prepravy ropy. Uviedol to v pondelok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podľa ktorého je tento ďalší útok na energetickú bezpečnosť Maďarska poburujúci a neprijateľný, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin práve oznámil, že ruskí špecialisti sa snažia čo najrýchlejšie obnoviť trafostanicu, ktorá je nevyhnutná pre prevádzku ropovodu, ale zatiaľ nevedia povedať, kedy sa môže tranzit ropy obnoviť, napísal Szijjártó.
Maďarsko pripomína svoju úlohu v energetike Ukrajiny
„Brusel a Kyjev sa už tri a pol roka snažia zatlačiť Maďarsko do vojny na Ukrajine a k tomu smerujú aj čoraz častejšie ukrajinské útoky na našu energetickú bezpečnosť. Takže si to ešte raz ujasnime: toto nie je naša vojna, nemáme s ňou nič spoločné, nechceme sa do nej miešať a pokiaľ budeme vládnuť, takto to aj zostane,“ zdôraznil maďarský minister. Szijjártó tiež odkázal ukrajinskej vláde, že Maďarsko zohráva kľúčovú úlohu v dodávkach energie na Ukrajinu.
Nahlásiť chybu v článku