Cez jej dom chceli postaviť diaľnicu. Žena sa odmietla vysťahovať, teraz žije uprostred cesty

Čína je známa aj ako krajina, v ktorej stavebný priemysel nikdy nespí a stále sa niečo buduje či opravuje. Tak tomu bolo aj pred 10 rokmi, kedy sa odklepol projekt pre veľký diaľničný most. Projekt sa dokončil, no otázkou ostáva, prečo je uprostred pruhov malý dom?

Prípad je z mesta Kanton, ktorého metropolitná oblasť má cez 12,5 milióna obyvateľov. Developeri sa tam pred 10 rokmi pustili do projektu na diaľničný most, čo by za iných okolností nebolo nič zvláštne. Cesta však bola naprojektovaná cez starú mestskú štvrť, ktorá bola aj v čase plánovania výstavby obývaná.

Podľa úradov sa desiatky domácností a niekoľko firiem bez problémov presunulo zo starších domov do nových, ktoré im zabezpečila vláda. Išlo o drvivú väčšinu, nie však o všetkých. Istá pani Liang totiž odmietla svoj dom opustiť.

Odmietala sa vysťahovať

Začali sa tak roky naťahovania, argumentov a ponúk od vlády, aby sa Liang presťahovala do nového domu a robotníci mohli jej pozemok zrovnať so zemou a postaviť tesne nad ním diaľnicu. A keďže sa tvrdohlavá žena odmietala vzdať, developeri si našli iný spôsob.

Most je teda okolo jej pozemku a malého domčeka, ktorý je jednopodlažný, s rozmerom 40 m². Jednoducho sa pri výstavbe rozdelili pruhy a jej domácnosť tak ostala neporušená. Najčastejším dôvodom Liang bolo, že jej dom je krásny, v tichom prostredí a s nádherným výhľadom na mesto, z čoho však dnes už väčšina neplatí.

Úrady jej údajne ponúkali nový dom v meste a k tomu ešte finančnú kompenzáciu, pričom žena mala žiadať značný obnos peňazí a až 4 nové domy. Teraz má dom uprostred diaľničného mosta.