Cestujúci sa konečne dočkajú: V slovenských vlakoch bude funkčné WiFi, ZSSK zaplatí milióny

Ilustračná foto: TASR – František Iván

Roland Brožkovič
SITA
Je rok 2026 a cestujúci v slovenských vlakoch dostali nádej na funkčné WiFi.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila verejné obstarávanie na dodávku riešenia pre WiFi siete vo vlakových vozňoch s cieľom zlepšiť prístup cestujúcich k internetu. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 7,6 milióna eur bez DPH (9,35 mil. eur s DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).ň

Predmetom zákazky je dodávka a montáž zariadení vnútornej bezdrôtovej WiFi siete do vozňov, ktoré doteraz takouto technológiou nedisponujú, ako aj obnova už zastaraných zariadení. Súčasťou plnenia bude tiež záručný a pozáručný servis a prevádzkové služby. Vlastnícke práva k zariadeniam WiFi siete, ako aj k technickej dokumentácii, majú byť prevedené na objednávateľa.

Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť internetového pripojenia pre cestujúcich vo vlakových súpravách. Pripojenie má byť pre cestujúcich bezplatné a systém má umožňovať napríklad blokovanie nebezpečného obsahu či kontrolu sťahovania veľkých objemov dát. Po prihlásení do siete bude cestujúci presmerovaný na palubný portál s informáciami o vlaku alebo grafikone.

90 percent tratí

Technologické riešenie má využívať mobilné siete minimálne štyroch slovenských operátorov a zároveň umožňovať pripojenie aj v zahraničí prostredníctvom zahraničných operátorov. Systém má pracovať s technológiami 4G a 5G a zabezpečiť prístup na internet minimálne na 90 percentách vybraných tratí mimo tunelov.

Montáž zariadení sa má realizovať v železničných depách v Bratislave, Nových Zámkoch, Vrútkach, Košiciach a Humennom. Zákazka sa zadáva formou verejnej súťaže a zmluva sa má uzatvoriť na obdobie 48 mesiacov. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 9. apríla 2026 do 10:00.

Financovanie projektu plánuje obstarávateľ zabezpečiť z kombinácie zdrojov, vrátane európskych fondov, napríklad z programu Nástroj na prepájanie Európy, z Plánu obnovy a odolnosti, štátneho rozpočtu alebo vlastných zdrojov.

