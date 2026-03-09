Kočner vypovedá pred súdom: Tvrdí, že si nikdy v živote neobjednal žiadnu vraždu

Foto: TASR - Ján Krošlák

Lucia Mužlová
TASR
Súdny proces pokračuje.

Obžalovaný Marian Kočner na pondelkovom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku povedal, že si nikdy v živote neobjednal žiadnu vraždu. Obžalobe čelí v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov.

„Nikdy v živote som si neobjednal žiadnu vraždu. Nikdy som nikoho nepoveril vykonaním žiadneho takéhoto skutku. Nikdy vo svojom živote som nepoužíval násilie,“ povedal Marian Kočner. Nič z toho, čo mu kladie obžaloba za vinu, nie je podľa neho pravda. „Nikdy som Alene Zsuzsovej ani nikomu inému nedal peniaze na vykonanie týchto skutkov. Nie je to pravda,“ zdôraznil.

Foto: SITA/Martin Havran

Obžalovaný tiež vypovedal, že Kuciaka si prvý raz všimol na tlačovej konferencii, keď mu novinár kládol zopár otázok. V kontakte boli podľa jeho slov raz aj cez email a druhý raz telefonicky. „Nijakým spôsobom ma nezaujímali jeho články,“ podotkol obžalovaný. Ďalej poznamenal, že so spoluobžalovanou Alenou Zsuzsovou sa pozná asi od roku 2011. Na začiatku boli podľa jeho slov známi, neskôr priatelia a aktuálne nemajú žiadny vzťah. S ďalšou dvojicou obžalovaných sa nepozná.

Tretíkrát na súde

V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Kočnera a Zsuzsovej aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.

