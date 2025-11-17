Cestujúci by sa mohli už o pár dní voziť opäť plnou rýchlosťou: ŽSR dokončujú práce na trati poškodenej pri zrážke vlakov

Nina Malovcová
TASR
Zrážka vlakov pri Pezinku
Vlaky pri Pezinku by sa mohli vrátiť na plnú rýchlosť.

Od stredy 19. 11. by mohli po železničnej trati pri Pezinku jazdiť vlaky opäť plnou traťovou rýchlosťou 160 km/h. Predpokladajú to Železnice Slovenskej republiky ŽSR, ktoré na trati pokračujú v opravách po novembrovej zrážke vlakov. Informujú o tom na sociálnej sieti.

„V pondelok a utorok 18. 11. budú prebiehať technické skúšky zabezpečovacieho systému. Predpokladáme, že od stredy budú môcť vlaky opäť jazdiť plnou traťovou rýchlosťou,“ približujú ŽSR s tým, že osadená je už nová výhybka, teda zariadenie, ktoré umožňuje, aby vlak prešiel z jednej koľaje na druhú.

Priebeh nehody z 9. novembra

Pri Pezinku došlo 9. novembra večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú.

Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.

