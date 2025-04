Cestovateľ André opäť šokoval: Haruľu vo Vlkolínci zapil 52 % slivovicou, toto jedlo ho príliš neohúrilo

Andrého sme vám predstavili už niekoľkokrát. Ochutnal už žinčicu, ale aj bryndzové halušky. Ľudí prekvapil tým, že ich zapil pivom a borovičkou, čo je kombinácia, ktorá dokáže položiť aj nejedného Slováka. Cestovateľ sa rozhodol okúsiť ďalšie slovenské dobroty, tentoraz vo Vlkolínci.

Haruľa, buchty a slivka

Pochopiteľne, Andrého Vlkolínec naozaj očaril. Páčili sa mu nielen drevenice, ale aj okolitá príroda. Po prehliadke unikátneho miesta dostal hlad a zakotvil vo vlkolínskej reštaurácii. Z menu ho zaujala haruľa s bryndzou a kôprom. Ako dezert si chcel dopriať domáce buchty na pare.

Nesmelo chýbať ani niečo na pitie. A čo je lepšie ako tradičné slovenské pivo. Už v predošlých videách André prekvapil ľudí tým, že si k pivu objednal borovičku. Tentoraz sa rozhodol pre slivku. Obsluha sa ho pýta, či chce slivku alebo slivovicu. André odpovedal, že by ochutnal najsilnejšiu dostupnú možnosť, v tomto prípade 52 % alkohol.

Toto jedlo ho asi príliš neohúrilo

Pohárik do seba hodil na jeden šup a napohľad by sa mohlo zdať, že Andrém to ani nepohlo. Na jeho hlase však bolo možné počuť, že mu predsa len asi trochu stiahlo hrdlo. Hrdinsky ale konštatoval, že to bolo super a tvrdý alkohol rýchlo zapil pivom. Po chvíľke skonštatoval, že cíti, ako mu to zahrieva krv a asi si bude musieť objednať druhý pohárik k jedlu.

Haruľa ho očarila natoľko, až si po prvom súste musel dať dole slnečné okuliare. Jedlo hodnotil ako absolútne chutné a tváril sa pritom maximálne blažene. Pri parených buchtách s makom sa zatváril neurčito, akoby si nebol celkom istý, čo si o nich má myslieť. Zdá sa teda, že tie asi nebudú jeho najobľúbenejším gastronomickým zážitkom.

Domáci ho privítali s otvorenou náručou

V reštaurácii ochutnávka nekončila a v ďalšom podniku si opäť doprial pivo. Slovákom, ktorých André počas výletu vo Vlkolínci stretával, sa očividne jeho nadšenie páčilo. Viacerí ho spoznávali zo sociálnych sietí a chceli sa s ním fotiť. Na jednom z dvorov ho zas absolútne uchvátili sliepky.

Domáci ho dokonca prizvali aj na opekačku a pohostili ho ďalším pivom a domácim alkoholom. Je teda otázne, či sa mu viac páčilo lokálne pivo, domáce harule, alebo sliepky. Isté ale je, že André sa na Slovensku dočkal vrelého privítania a dobrého jedla.