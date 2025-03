Borovička, pivo a halušky: Turista ochutnal klasické slovenské jedlo, toto si o ňom myslí, ľudia sú v šoku

Cestovateľa Andrého sme vám predstavili už v predchádzajúcich článkoch. V jednom z nich ľudí pobúril, keď sa pýtal, či je Slovensko najviac rasistickou krajinou Európy, v druhom zas André hodnotil žinčicu a ľudia ho za to milovali. Tentoraz sa pustil do hodnotenia bryndzových halušiek. Ako to skončilo?

Ochutnávku začal borovičkou

André je okrem iného známy tým, že rád ochutnáva lokálne jedlá a nápoje, a to aj na Slovensku. Žinčica síce nebolo čosi, čo by si úplne zamiloval, no vraj by ju pokojne ochutnal znova. Počas jednej zo svojich návštev sa rozhodol prvýkrát si dopriať klasické bryndzové halušky na Salaši v Nimnici.

Zaujímavá je kombinácia pitia, pre ktoré sa cestovateľ k haluškám rozhodol. Pýtal si borovičku a pivo Zlatý bažant, dostal ale české pivo Bakalár. Za halušky, pivo a borovičku André zaplatil 11,30 eura. Bryndzové halušky so slaninou mu boli sympatické už na prvý pohľad a konštatoval, že voňajú veľmi dobre. Skôr ako sa však do nich pustil, vypil borovičku a zapil ju pivom.

Ľudia ho pozývajú na halušky aj segedín

Zdá sa, že zo samotných halušiek bol André veľmi nadšený. Počas jedenia spokojne pohmkával a konštatoval, že sú veľmi chutné. Chuť bryndze a slaniny ho vraj absolútne očarila. Okrem jedla vychválil aj obyvateľov Nimnice a personál reštaurácie, ktorý je podľa neho veľmi priateľský.

Ľudia v komentároch pod Andrého videom píšu, že naozaj nie každý má odvahu ochutnať bryndzové halušky, nieto ešte v kombinácii s borovičkou a pivom. Tú viacerí označili za vražednú aj pre domácich, nieto ešte pre turistov, no Andrého ani len nestriaslo. Viacerí oceňujú, ako cestovateľ halušky vychválil. Našli sa dokonca aj takí, ktorí ho pozvali k sebe domov a sľúbili, že mu navaria nielen halušky, ale aj segedín, guláš či kapustnicu.