Český prezident sa rozhodol: Poveril Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády

Foto: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Lucia Mužlová
TASR
Babiš ako víťaz volieb bude zostavovať vládu.

Český prezident Petr Pavel v pondelok poveril predsedu hnutia ANO Andreja Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády. Oznámila to Kancelária prezidenta republiky (KPR) niekoľko hodín po schôdzke politikov na Pražskom hrade.

Pavel tento krok podľa KPR urobil na základe výsledkov volieb do Poslaneckej snemovne, postojov jednotlivých parlamentných strán a tiež priebehu doterajších rokovaní, o ktorom ho Babiš v pondelok informoval, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Babiš zatiaľ nepredstavil mená možných ministrov

Pavlova kancelária uviedla, že Andrej Babiš prezidentovi personálne obsadenie pravdepodobnej budúcej českej vlády zatiaľ nepredstavil, ale zmienil niektoré mená, o ktorých politické strany diskutujú.

„Prezident republiky očakáva, že Andrej Babiš predloží zloženie vlády, ktoré nebude akokoľvek oslabovať princípy nášho demokratického štátu zosobnené v Ústave Českej republiky,“ zdôraznil Pražský hrad vo vyhlásení.

Foto: SITA/AP

Dodal, že šéf ANO Pavla oboznámil s aktuálnym stavom rokovaní o koaličnej zmluve a programovom vyhlásení vlády a sľúbil, že texty oboch dokumentov prezidentovi poskytne v druhej polovici týždňa. „Prezident je následne pripravený rokovať s nominantami politických strán na členov vlády a podrobne diskutovať o ich prioritách a postojoch,“ uviedla KPR.

Ďalšie stretnutie zatiaľ bez konkrétneho termínu

Termín ďalšieho stretnutia prezidenta s predsedom hnutia ANO bude podľa Hradu určený na základe potreby a podľa vývoja situácie. KPR vo vyhlásení podotkla, že záleží predovšetkým na Babišovi, kedy bude mať schválené základné dokumenty a personálne otázky so svojimi politickými partnermi.

Predseda hnutia ANO podľa KPR Pavla uistil, že riešenie svojho konfliktu záujmov predstaví verejne pred svojím prípadným vymenovaním do funkcie predsedu vlády.

Poverenie na zostavenie vlády je len zvyklosťou

Poverenie o zostavení vlády nie je formálnym krokom zakotveným v českej ústave, ide o zvyklosť. Babiš môže byť vymenovaný za premiéra až po ustanovujúcej schôdzi Poslaneckej snemovne, na ktorej končiaca vláda podá demisiu. Tú prezident zvolal na 3. novembra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac