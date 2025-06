Českom otriasa veľký bitcoinový škandál: Premiér zvolá bezpečnostnú radu, odstúpil aj minister

Český premiér Petr Fiala oznámil, že pre kauzu bitcoiny zvolá Bezpečnostnú radu štátu. Dôvodom sú obavy z možného zneužitia štátu ministerstvom spravodlivosti na pranie špinavých peňazí. Zaujíma ho, čo o celom prípade vedia tajné služby. Na utorkovom brífingu zároveň oznámil, že na čelo rezortu spravodlivosti navrhne prezidentovi Petrovi Pavlovi poslankyňu a podpredsedníčku ODS Evu Decroix, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Úplne rozumiem obavám verejnosti, že štát mohol byť prostredníctvom ministerstva spravodlivosti zneužitý napríklad na legalizáciu výnosov z kriminálnych aktivít,“ povedal Fiala s tým, že tieto obavy neberie na ľahkú váhu. Bezpečnostnú radu chce zvolať v najbližších dňoch.

Odmietajú špekulácie

„Zaujíma ma, čo o tejto záležitosti vedia tajné služby, nakoľko sú schopné tieto pochybnosti vyvrátiť alebo potvrdiť, a predovšetkým ma zaujíma, nakoľko je ČR všeobecne pripravená na nové hrozby, ktoré prináša primárne kriminalita v kyberpriestore,“ vysvetlil svoj zámer český premiér.

Zároveň odmietol špekulácie opozície, podľa ktorej je za bitcoinovou kauzou snaha vlády pomáhať kriminálnemu prostrediu výmenou za nejaké finančné plnenie. Zdôraznil, že nie je dôvod na to, aby vláda padla, pretože minister spravodlivosti Pavel Blažek už vyvodil politickú zodpovednosť.

Ten podľa slov Fialu dobre nevyhodnotil politicko-etický aspekt celej veci a dnes pripúšťa, že by zrejme konal inak. „Bol zaujatý tým, ako vlastne môžu narásť nejaké bitcoiny za nejakú dobu. A druhá vec – a verte tomu či nie – Pavel Blažek mal radosť, že pre štát získa miliardu,“ podotkol Fiala.

Novou ministerkou sa má stať Eva Decroix, ktorú by mal prezident vymenovať budúci týždeň. Premiér podotkol, že vyštudovala právo vo Francúzsku, má skúsenosti aj s európskym a medzinárodným právom a podieľala sa tiež na rôznych zmenách v českom právnom poriadku.

To, že je z rovnakej strany ako Blažek, nepovažuje za problém. „Eva je čestná politička, ktorá určite nebude mať záujem niečo zakrývať. Budem od nej chcieť, aby robila všetko pre to, aby sa všetko vyjasnilo,“ dodal Fiala, ktorý je zároveň straníckym šéfom Evy Decroix.

Blažek popiera, že by pri prijatí bitcoinov od človeka, ktorý bol v minulosti odsúdený za obchod s drogami, nejako pochybil. Muž si podľa neho svoj trest odpykal a v súčasnosti nie je z ničoho obvinený. Zároveň podotkol, že neexistuje žiadne súdne rozhodnutie, že by kryptomena pochádzala z trestnej činnosti. Získané peniaze by sa podľa neho mali použiť na pomoc obetiam trestných činov či financovanie boja s kyberkriminalitou.