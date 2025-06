Slovenské deti si už energeťáky zrejme nekúpia: Vláda plánuje prísne pravidlá, obchody čakajú zmeny

Predaj energetických nápojov osobám vo veku do 16 rokov sa má obmedziť. Vyplýva to z návrhu zákona o podmienkach predaja energetických nápojov z dielne koaličného poslanca Jána Ferenčáka (Hlas-SD), ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

„Hlavným cieľom návrhu je vytvoriť právny rámec na reguláciu predaja energetických nápojov, a to zákazom predaja energetických nápojov osobám mladším ako 16 rokov, zabezpečením nedostupnosti energetických nápojov pre mladistvých prostredníctvom predajných automatov alebo predaja na diaľku, ako aj zvýšením informovanosti verejnosti o negatívnych účinkoch nadmernej konzumácie takýchto nápojov,“ uviedol v dôvodovej správe predkladateľ.

Kontrola a sankcie

Zákon by mal podľa neho taktiež zabezpečiť efektívnu kontrolu a sankcie za porušenie pravidiel predaja. Návrh zákona vychádza podľa poslanca z viacerých zdravotných, sociálnych a ekonomických dôvodov, ktoré poukazujú na potrebu prijatia tohto opatrenia. „S konzumáciou energetických nápojov sú spojené zdravotné riziká i pre dospelé osoby, avšak deti a mladiství sú zvlášť citliví na účinky týchto látok, pretože ich organizmus sa stále vyvíja,“ dodal Ferenčák.