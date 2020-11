Česko predĺžilo núdzový stav do 12. decembra. Po novom sa riadia rizikovým skóre, majú 62 bodov zo 100

Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR schválila vo štvrtok predĺženie núdzového stavu do 12. decembra. Informoval o tom portál spravodajskej televízie ČT24.

Vláda pôvodne navrhovala predĺžiť núdzový stav o 30 dní do 20. decembra, tento návrh však nezískal dostatočnú podporu. S návrhom predĺžiť núdzový stav do 12. decembra do 24.00 h prišiel poslanecký klub komunistov. Súčasný núdzový stav platí v ČR do 20. novembra.

Vicepremiér Jan Hamáček pred hlasovaním o predĺžení núdzového stavu uviedol, že nie je iná možnosť, ako ho predĺžiť, keďže Česko je iba v prvej tretine jesenného boja s ochorením COVID-19.

Núdzový stav môže vláda vyhlásiť maximálne na 30 dní, na každé ďalšie predĺženie však už potrebuje súhlas Poslaneckej snemovne, dolnej komory parlamentu.

Od začiatku pandémie bolo v Česku potvrdených už 479 020 infikovaných a 6856 úmrtí spojených s ochorením COVID-19. Minister zdravotníctva Jan Blatný v piatok na rokovaní vlády navrhne uvoľnenie epidemiologických opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Z piateho stupňa by sa Česko presunulo do štvrtého.

Nové pravidlá PES

Česko zaviedlo nový systém, podľa ktorého sa zavádzajú ďalšie opatrenia. Podľa počtu bodov na stupnici sa presne vie, či sa budú uvoľňovať alebo sprísňovať. Ide o protiepidemický systém PES, momentálne majú 62 bodov zo 100, čo značí vážny stav. Od rizikového ho delia len dva body. Informuje o tom portál Novinky.cz. Napriek tomu v Česku platia opatrenia ako pri piatom stupni ohrozenia. K zmierneniu niektorých z nich by mohlo dôjsť už v pondelok.

Za včerajší deň v Česku pribudlo 6471 nových prípadov, čo je najvyššie číslo za posledný týždeň, no oproti minulému štvrtku ide o menší počet nakazených. Podľa aktuálnych čísel ministerstva zdravotníctva zomrelo 59 ľudí. Celkovo je počet obetí na čísle 6874, vyliečilo sa 379 380 ľudí.