Česká Ruža pre nevestu mu priniesla slávu, teraz však čelí kritike. Ženích Jan zažíva odvrátenú stránku popularity

V posledných rokoch získavajú reality show na popularite a nie sú už len doménou zahraničných televízií. Dôkazom toho je aj česká verzia šou Bachelor. Práve táto šou katapultovala do popredia meno Jana Solfronka, ktorý si získal obrovskú popularitu, a ktorú ďalej upevňuje svojou aktivitou na sociálnych sieťach.

Článok pokračuje pod videom ↓

Reality show Bachelor sa v zahraničí teší veľkej obľube a prináša dramatické situácie, emócie aj romantiku. Česká verzia sa stala očakávanou novinkou, pričom hlavnú úlohu zverila práve Janovi Solfronkovi, ktorý si rýchlo získal srdcia divákov aj širokej verejnosti. Jeho prirodzené vystupovanie a charizmatický prejav z neho urobili nielen mediálne známu osobnosť, ale aj influencera s rastúcim počtom sledovateľov na sociálnych sieťach.

Po odvysielaní šou vzrástol jeho počet sledovateľov na Instagrame o viac než stotisíc. Tento nárast jasne dokazuje, že účasť v televíznych programoch stále patrí medzi účinné nástroje na budovanie osobnej značky. Teraz ho však začínajú mať fanúšikovia plné zuby. Ako uvádza web Antiyoutuber, niektorým prekáža, že je jednoducho všade. A nielen to.

View this post on Instagram A post shared by Jan Solfronk (@jan_solfronk)

Kam smeruje jeho budúcnosť?

Účasť v reality show Bachelor sa pre Jana ukázala ako správne rozhodnutie. Dnes je nielen známou televíznou tvárou, ale aj jedným z najvýraznejších influencerov súčasnosti. Vďaka svojej charizme a schopnosti osloviť široké publikum má potenciál na ďalší rast v oblasti médií a zábavy. Jan sa toho chytil a začal spolupracovať na viacerých reklamách, čo ho však vrhá do nemilosti fanúšikov. „Čoho je veľa, toho je veľa! Už ma vážne štve, že kamkoľvek idem, všade na mňa vyskakuje ten váš Bachelor. Ja nechápem, čo je na ňom také zaujímavé. Prečo ho stále všade pchajú? Je otravný. Možno má nejakú charizmu, ok, ale úplne to prebíja, že je teraz absolútne všade. Asi naháňa čísla, chápem, ale ľudia by si od neho mali oddýchnuť. Čudujem sa, že nešiel do šou Survivor. Stavím sa, že sa napchá do ďalšieho Love Islandu, ten tú slávu zúfalo chce,“ píše o reakcii jedného z fanúšikov spomínaný český web.

View this post on Instagram A post shared by Sabina Pšádová (@sabbpsadova)

Web tiež poukazuje na to, že fanúšikovia nadobúdajú dojem, že celý Bachelor bol nahraný od začiatku až do konca, vrátane jeho vzťahu so Sabinou. Vraj páru chýba iskra a pôsobia umelo. Žiadajú dvojicu, aby ich prestali ťahať za nos a povedali jednoducho pravdu. Presne tak, ako to dokázali ostatné predstaviteľky šou. Napríklad adeptka na nevestu Linda si po odvysielaní rozhodne nebrala servítku pred ústa.

Čaká ho veľká budúcnosť?