Linda sa rozhodla odhaliť pravdu o českej Ruži pre nevestu. Nebrala si servítku pred ústa o tom, čo tam museli robiť

Z českej verzie zoznamovacej šou sa divákom do pamäte vrylo viacero tvárí. Od kontroverznej Denisy až k Deny, ktorú diváci už čoskoro uvidia v ďalšej šou, no tentoraz nie v luxusných šatách, keďže mieri do šou Survivor. Je tu však ešte jedna súťažiaca, ktorá sa nikdy nebála povedať svoj názor.

Článok pokračuje pod videom ↓

Síce už šou Bachelor Česko, alebo ak chcete česká Ruža pre nevestu, dávno skončila a diváci spoznali víťazku, ostali po konci šou nezodpovedané otázky. Napríklad, či to Honzovi a Sabine vydrží na rozdiel od ostatných víťazných párov zo slovenskej verzie. Nie sú to však len oni, ktorí v súčasnosti prijímajú pozvania, aby porozprávali nielen o svojom vzťahu, ale tiež o fungovaní v šou. Linda sa totiž rozhodla odhaliť, ako to v skutočnosti vo vile bolo, v relácii eXtra Host.

Snaží sa ich ukázať v negatívnom svetle

Linda Asani si srdce televízneho ženícha nezískala, no hoci si zo šou neodniesla lásku, rozhodla sa, že z nej vyjde s odhodlaním odhaliť o šou pravdu. „Úprimne, zranila ma celá táto reality šou a zraňuje ma doteraz. Aj keď som tam už na konci nebola, zraňuje ma to, že celá táto reality šou je odporná,“ priznala Linda bez okolkov.

Dievčatá sa tam totiž vždy dostávali do ponižujúcich a dramatických situácií. „Čo tam tie dievčatá musia robiť – trhať si z hláv nejaké korunky, mlátiť sa, skákať do vody, keď sa jedna vody bojí, takže sa topí. Ja som na sebe mala nohavice, mrzla som tam ako blázon. Mala som zápal močového mechúra, nikoho to nezaujímalo,“ vymenovala Linda hneď niekoľko príkladov.

Linda zároveň priznala, že keď spätne sledovala šou v televízii, bolo jej zle z toho, čo vidí. Dievčatá boli totiž podľa nej vykreslené v tom najhoršom svetle, no to isté sa nedalo povedať o ženíchovi. Hovorí: „Za mňa to bola reality šou, kde sa len vyzdvihol úžasný princ Honza, kráľ celého sveta, a vlastne my sme tam boli tie „cuchty“, ktoré o neho bojujú.“