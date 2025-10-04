Celý život krájate cibuľu nesprávne: Vedci našli správny spôsob. Takto zabránite slzeniu očí, je to veľmi jednoduché

Podľa vedcov väčšina ľudí prekrojí cibuľu na polovicu, potom vertikálne a napokon horizontálne, tento spôsob je ale údajne zbytočne komplikovaný a navyše neefektívny. Okrem toho sú kúsky cibule nakrájané nerovnomerne, čiže sa varia rôzne dlho. Vedci preto prišli so správnym spôsob krájania cibule.
Podľa odborníkov by ste cibuľu rozhodne nemali krájať vodorovne, píše Mail Online. Podľa výpočtov matematikov totiž týmto spôsobom vznikajú najviac nejednotné kúsky. Niektoré z nich sa síce uvaria do mäkka, ale niektoré zostanú surové.
Toto je správny spôsob krájania cibule
Matematik Dr. Dylan Poulsen sa pustil do výpočtov a zistil, že pri krájaní cibule by ste sa mali snažiť mierne nakláňať každý rez tak, aby smeroval na bod pod doskou na krájanie, nie však priamo do stredu cibule. Túto teóriu publikoval vo svojom blogu na portáli Medium.
Podľa matematikov by ste si mali predstaviť, že pod doskou sa nachádza pomyselný bod, zhruba v hĺbke polovice výšky cibule. Ak budete rezy smerovať sem, získate rovnomerné kúsky. V praxi to teda znamená, že cibuľu ako prvé prekrojíte na polovicu, ošúpete a následne namiesto horizontálnych a zvislých rezov budete robiť šikmé, smerované pod cibuľou.
Takto zabránite slzeniu očí
Krájanie cibule však znamená aj poriadne slzenie očí. Vedci preto zisťovali aj to, ako tomu môžete zabrániť. Trik je veľmi jednoduchý. Spočíva v pomalých rezoch a vo veľmi ostrom noži, pretože tupá čepeľ uvoľňuje z cibule viac šťavy a teda dráždivý plyn, ktorý spôsobuje slzenie očí.
