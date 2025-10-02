Ľudia sú pobúrení z inzerátu extrémne malého bytu. Variť môžete priamo z postele: Prenajíma sa za takmer 900 eur

Fotografie absurdne malého bytu zaplavili internet. Ľudí rozčúlila nielen jeho veľkosť, dispozičné riešenie, ale aj vysoký nájom.
Na internete sa šíri ponuka miniatúrneho bytu v britskom Manchestri, ktorá vyvolala poriadnu vlnu kritiky, píše New York Post. Garsónka je totiž taká malá, že si v nej môžete uvariť večeru bez toho, aby ste museli vstať z postele.
Spomínaný byt inzeruje platforma na vyhľadávanie nehnuteľností v Spojenom kráľovstve s názvom Rightmove.
Malý byt, ale vysoký nájom
Inzerát opisuje garsónku ako „krásne zariadenú“ a ideálnu pre jedného človeka. Kúpeľňa je vybavená toaletou, umývadlom a sprchovacím kútom, a kuchyňa údajne množstvom spotrebičov, ktoré sa však otvárajú priamo do postele.
V popise sa tiež uvádza, že byt má „otvorený obytný priestor“ so „štýlovým nábytkom a všetkým potrebným komfortom pre moderný život“.
Realitná agentúra zároveň zdôraznila blízkosť parkov a dobré spojenie s verejnou dopravou, keďže byt sa nachádza v Salforde, neďaleko známej oblasti Salford Quays. Čo znie síce lákavo, ale len dovtedy, kým si nepozriete fotografie bytu.
Celý byt tvorí len jedna miestnosť, pričom posteľ sa nachádza len pár centimetrov od kuchynskej linky. Kúpeľňa je ale samostatná miestnosť. Najviac zarážajúca je však cena mesačného nájmu, ktorá dosahuje výšku 750 britských libier, čo je v prepočte približne takmer 900 eur.
Ľudia sa smejú, že aj kôň má väčšiu stajňu
Inzerát zaplavili komentáre pobúrených ľudí, ktorí tvrdia, že suma za takýto byt je neakceptovateľná. „Raňajky do postele dostali hneď nový význam,“ smeje sa jeden z komentujúcich. „Aj kôň má väčšiu stajňu,“ dodal ďalší.
