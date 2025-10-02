Ľudia sú pobúrení z inzerátu extrémne malého bytu. Variť môžete priamo z postele: Prenajíma sa za takmer 900 eur

Screenshot Rightmove

Klaudia Oselská
Podľa ľudí je suma za takýto byt neakceptovateľná.

Fotografie absurdne malého bytu zaplavili internet. Ľudí rozčúlila nielen jeho veľkosť, dispozičné riešenie, ale aj vysoký nájom. 

Na internete sa šíri ponuka miniatúrneho bytu v britskom Manchestri, ktorá vyvolala poriadnu vlnu kritiky, píše New York Post. Garsónka je totiž taká malá, že si v nej môžete uvariť večeru bez toho, aby ste museli vstať z postele.

Spomínaný byt inzeruje platforma na vyhľadávanie nehnuteľností v Spojenom kráľovstve s názvom Rightmove.

Malý byt, ale vysoký nájom

Inzerát opisuje garsónku ako „krásne zariadenú“ a ideálnu pre jedného človeka. Kúpeľňa je vybavená toaletou, umývadlom a sprchovacím kútom, a kuchyňa údajne množstvom spotrebičov, ktoré sa však otvárajú priamo do postele.

V popise sa tiež uvádza, že byt má „otvorený obytný priestor“ so „štýlovým nábytkom a všetkým potrebným komfortom pre moderný život“.

Realitná agentúra zároveň zdôraznila blízkosť parkov a dobré spojenie s verejnou dopravou, keďže byt sa nachádza v Salforde, neďaleko známej oblasti Salford Quays. Čo znie síce lákavo, ale len dovtedy, kým si nepozriete fotografie bytu.

Screenshot Rightmove

Celý byt tvorí len jedna miestnosť, pričom posteľ sa nachádza len pár centimetrov od kuchynskej linky. Kúpeľňa je ale samostatná miestnosť. Najviac zarážajúca je však cena mesačného nájmu, ktorá dosahuje výšku 750 britských libier, čo je v prepočte približne takmer 900 eur.

Ľudia sa smejú, že aj kôň má väčšiu stajňu

Inzerát zaplavili komentáre pobúrených ľudí, ktorí tvrdia, že suma za takýto byt je neakceptovateľná. „Raňajky do postele dostali hneď nový význam,“ smeje sa jeden z komentujúcich. „Aj kôň má väčšiu stajňu,“ dodal ďalší.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bytové architektky nám prezradili, aké chyby robia ľudia pri zariaďovaní kuchyne najčastejšie: Vďaka tomuto bude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac