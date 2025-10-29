Celé je to inak: Chorvátska spoločnosť odmieta tvrdenia Slovnaftu, označuje ich za nepravdivé, dodávky ropy nestopla

Chorvátska prepravná spoločnosť Janaf odmietla tvrdenia slovenskej rafinérskej firmy Slovnaft, že porušila podmienky kontraktu a zadržala Slovnaftu 90 000 ton ropy. Chorvátska spoločnosť uviedla, že svoje záväzky si plní a transport ropy prostredníctvom jej prepravného systému pokračuje v súlade s dohodou. Informovala o tom chorvátska agentúra Hina.
„Rozhodne odmietame tvrdenia Slovnaftu, súčasti spoločnosti MOL, že by dochádzalo k akémukoľvek porušovaniu dohodnutých podmienok kontraktu,“ uviedol Janaf. Dodal, že tieto tvrdenia sú nepravdivé a nepodložené. Zároveň vyzval materskú firmu Slovnaftu MOL, aby zvýšila prevádzkové využitie kapacity potrubia, keďže súčasné využitie zo strany MOL je výrazne pod zakontrahovanou úrovňou a bežnou praxou v oblasti prepravy ropy.
Objem v hodnote miliónov eur
Slovnaft v utorok (28. 10.) uviedol, že Janaf zadržal slovenskej rafinérii 90 000 ton ropy s tým, že tento objem musí mať v potrubí na technologické účely po tom, ako prestal dodávať ropu pre srbský NIS. Na ruského majiteľa NIS boli totiž uvalené sankcie americkou administratívou. TASR to v utorok potvrdila spoločnosť Slovnaft s tým, že oficiálne informovala Janaf listom o porušení zmluvy.
Podľa Slovnaftu ide o alternatívnu ropu Arab Light, ktorú rafinéria potrebuje na uspokojenie potrieb svojich zahraničných zákazníkov, keďže EÚ zakázala export výrobkov z ruskej ropy. „Objem, ktorý je zadržiavaný, je približne v hodnote 50 miliónov USD (42,99 milióna eur) a vážne môže ohroziť dodávanie palív neruského pôvodu pre región strednej Európy,“ upozornil hovorca Slovnaftu Anton Molnár.
