V Poľsku na to idú úplne opačne ako u nás: Zvažujú opatrenia na palivá, ľudia ale zaplatia menej

Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na pohonné látky je pravdepodobné, vláda však o tomto kroku zatiaľ nerozhodla. Nevylučuje ani zavedenie dane z nadmerných ziskov ropných koncernov, hoci na nej momentálne nepracuje, uviedol vo štvrtok poľský minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Vláda podľa neho analyzuje situáciu na trhu s palivami a pripravuje opatrenia proti rastu cien na čerpacích staniciach. Zníženie DPH na palivá je jednou z možností, pričom kabinet chce zabezpečiť, aby sa tento krok premietol do cien pre motoristov a nebol absorbovaný distribútormi.
Zdanili by nadmerné zisky
Domaňski pripustil, že nástrojom na obmedzenie vysokých marží by mohla byť daň z nadmerných ziskov. Zdôraznil však, že ide len o potenciálne riešenie, ktoré vláda aktuálne nepripravuje.
Poukázal zároveň na to, že koncern Orlen už znížil svoje marže, čo podľa neho prispelo k miernejšiemu rastu cien palív, keďže ostatní predajcovia sa prispôsobili jeho cenovej politike. Vo štvrtok spoločnosť opäť znížila veľkoobchodné ceny, už tretíkrát v tomto týždni.
Minister zároveň ubezpečil, že dodávky ropy a plynu do Poľska nie sú ohrozené a strategické zásoby postačujú približne na 90 dní. Krajina má podľa neho diverzifikované zdroje aj infraštruktúru na dovoz energetických surovín.
Ceny ropy na svetových trhoch vzrástli po tom, ako Irán zablokoval Hormuzský prieliv. Týmto koridorom prechádza približne 20 percent svetovej prepravy ropy.
Aj v Nemecku platia opatrenia
Čerpacie stanice v Nemecku budú môcť zvyšovať ceny len raz denne. Návrh príslušného zákona schválila vo štvrtok dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag). Vláda kancelára Friedricha Merza sa týmto spôsobom snaží čeliť prudkému nárastu cien pohonných látok v dôsledku vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Legislatíva, ktorá tiež rozširuje právomoci protimonopolných úradov v boji proti nadmernému zvyšovaniu cien, podporila Merzova koalícia kresťanských a sociálnych demokratov, ako aj opozičná strana Zelených. Očakáva sa, že zákon, ktorý povoľuje čerpacím staniciam znížiť ceny kedykoľvek, v piatok (27. 3.) schváli aj horná komora parlamentu (Bundesrat), aby mohol nadobudnúť platnosť už budúci týždeň.
Vláda vyjadrila presvedčenie, že zmena prinesie spotrebiteľom väčšiu istotu vďaka menšiemu počtu zvýšení cien a väčšej transparentnosti. Porušenie plánovaného zákazu viacerých zvýšení cien môže byť potrestané pokutou až do výšky 100 000 eur, uvádza sa v návrhu zákona.
