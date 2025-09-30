Čech spravil v hotelovej izbe jednu vec a rozdelil ľudí: Je to krádež, udreli niektorí a možno to robíte aj vy

Foto: Screen Instagram (honzacestuje) / ilustračná: pxhere

Zuzana Veslíková
Hotelový minibar je často veľkým lákadlom. No jeho ceny dokážu rýchlo odradiť.

Mnohí ľudia si pobyt v hotelovej izbe priam užívajú. Predovšetkým ak mali to šťastie a natrafili na útulné a čisté ubytovanie. Ruku na srdce – pravdepodobne každý z nás pozná niekoho, kto si „požičal“ župan či papuče a nejakou zhodou náhod sa ocitli u neho doma. Tu sa asi zhodneme, že to je krádež. Český cestovateľ sa ale opýtal na inú praktiku, ktorú ste už možno vyskúšali aj vy. A rozdelila ľudí na dva tábory. 

Cestovateľ s prezývkou Honza Cestuje, ktorého na Instagrame sleduje 52-tisíc ľudí a na Facebooku má 36-tisíc followerov, zverejnil video, ktoré sa okamžite stalo virálnym.

Urobili ste to aj vy?

Opýtal sa fanúšikov, či to, čo spravil, je alebo nie je podľa nich krádež. „Vykradol som hotelový minibar?“ stálo v jeho otázke.

Opísal, že si dal z neho Coca-Colu a tyčinku KitKat, za ktoré by mal dohromady zaplatiť 7 eur. Avšak rozhodol sa, že namiesto tejto vysokej sumy, ktorú by musel zacvakať hotelu, zbehne na druhý deň do obchodu a doplní produkty späť do minibaru. Takto ho to vyjde len na jedno euro. 

„Je to krádež alebo nie?“ zopakoval svoju otázku. Kým niektorí Honzovi fanúšikovia zostali z tohto nápadu nadšení, ďalší priznali, že to podľa nich je krádež a nemalo by sa to robiť.

Viacerí sa k tomuto činu tiež priznali

„To je pecka,“ zhodnotil jeden z množstva komentujúcich. „Si si to len požičal,“ podporil Honzu ďalší. Niektorí dokonca priznali, že to už urobili tiež. No potom je tu druhá strana, ktorej sa krok českého cestovateľa nezdá.

„Je to krádež, pretože si to už zobral. Nechápem tú logiku za tým, prečo nejdeš najprv do večierky a nekúpiš si tam veci, aby si ich nemusel brať z minibaru? opýtal sa niekto, aj keď odpoveď je jednoduchá – pravdepodobne sa mu v danej chvíli nechcelo ísť, tak si vybral tú jednoduchšiu možnosť.

No našli sa aj ľudia, ktorí tvrdia, že hotely sú na takýchto výmyselníkov pripravené a môžu mať svoje produkty napríklad označené zospodu, vďaka čomu tento trik dokážu odhaliť.

Nech je to ako chce, pravda je taká, že minibar v hotelovej izbe môže byť skutočne predražený. Preto ak chcete ušetriť, predtým, než si po dlhom dni ľahnete do pohodlnej postele, zbehnite do obchodu. Vyhnete sa tak prípadným nepríjemnostiam a vaša peňaženka sa vám poďakuje.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čech navštívil slovenskú perlu na Váhu: Toto je najškaredšia hotelová izba, akú videl, stála vyše…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac