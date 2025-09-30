Čech spravil v hotelovej izbe jednu vec a rozdelil ľudí: Je to krádež, udreli niektorí a možno to robíte aj vy

Mnohí ľudia si pobyt v hotelovej izbe priam užívajú. Predovšetkým ak mali to šťastie a natrafili na útulné a čisté ubytovanie. Ruku na srdce – pravdepodobne každý z nás pozná niekoho, kto si „požičal“ župan či papuče a nejakou zhodou náhod sa ocitli u neho doma. Tu sa asi zhodneme, že to je krádež. Český cestovateľ sa ale opýtal na inú praktiku, ktorú ste už možno vyskúšali aj vy. A rozdelila ľudí na dva tábory.
Cestovateľ s prezývkou Honza Cestuje, ktorého na Instagrame sleduje 52-tisíc ľudí a na Facebooku má 36-tisíc followerov, zverejnil video, ktoré sa okamžite stalo virálnym.
Urobili ste to aj vy?
Opýtal sa fanúšikov, či to, čo spravil, je alebo nie je podľa nich krádež. „Vykradol som hotelový minibar?“ stálo v jeho otázke.
Opísal, že si dal z neho Coca-Colu a tyčinku KitKat, za ktoré by mal dohromady zaplatiť 7 eur. Avšak rozhodol sa, že namiesto tejto vysokej sumy, ktorú by musel zacvakať hotelu, zbehne na druhý deň do obchodu a doplní produkty späť do minibaru. Takto ho to vyjde len na jedno euro.
„Je to krádež alebo nie?“ zopakoval svoju otázku. Kým niektorí Honzovi fanúšikovia zostali z tohto nápadu nadšení, ďalší priznali, že to podľa nich je krádež a nemalo by sa to robiť.
Viacerí sa k tomuto činu tiež priznali
„To je pecka,“ zhodnotil jeden z množstva komentujúcich. „Si si to len požičal,“ podporil Honzu ďalší. Niektorí dokonca priznali, že to už urobili tiež. No potom je tu druhá strana, ktorej sa krok českého cestovateľa nezdá.
„Je to krádež, pretože si to už zobral. Nechápem tú logiku za tým, prečo nejdeš najprv do večierky a nekúpiš si tam veci, aby si ich nemusel brať z minibaru? opýtal sa niekto, aj keď odpoveď je jednoduchá – pravdepodobne sa mu v danej chvíli nechcelo ísť, tak si vybral tú jednoduchšiu možnosť.
No našli sa aj ľudia, ktorí tvrdia, že hotely sú na takýchto výmyselníkov pripravené a môžu mať svoje produkty napríklad označené zospodu, vďaka čomu tento trik dokážu odhaliť.
Nech je to ako chce, pravda je taká, že minibar v hotelovej izbe môže byť skutočne predražený. Preto ak chcete ušetriť, predtým, než si po dlhom dni ľahnete do pohodlnej postele, zbehnite do obchodu. Vyhnete sa tak prípadným nepríjemnostiam a vaša peňaženka sa vám poďakuje.
