Čaká nás víkend ako na hojdačke: Sobota vás vyláka von slnkom a príjemnými teplotami, v nedeľu budete vyťahovať teplú bundu

Foto: SITA/Martin Havran

Nina Malovcová
Slovensko čaká krátke oteplenie.

Po sérii chladných a sychravých dní sa Slovensko konečne dočká mierneho oteplenia. Hoci ešte nepôjde o pravé babie leto, po mrazivých ránach príde víkend, ktorý prinesie viac slnka a teploty, pri ktorých sa opäť oplatí vyjsť von. Už v piatok sa na západe a juhu teplota vyšplhala nad +15 °C a sobota bude ešte o niečo príjemnejšia.

Podľa portálu iMeteo sa o piatkové počasie postarala tlaková výš zasahujúca k nám od severovýchodu. Vďaka nej sa obloha vyjasnila, zrážky sa nevyskytli a Slovensko zažilo pokojný, no chladný deň. Teploty sa pohybovali väčšinou medzi +10 a +15 °C, no na severe a Horehroní bolo chladnejšie, miestami len okolo +6 °C. Na horách vo výške 1500 metrov sa teplota pohybovala okolo -1 °C.

Sobota prinesie teplejší vzduch

Sobota bude v znamení zmeny. Tlaková výš sa začne presúvať ďalej na východ a od severozápadu sa bude približovať tlaková níž, ktorá prinesie teplejší vzduch od juhozápadu. Dopoludnia bude jasno až polojasno, miestami s rannou hmlou, ktorá sa rýchlo rozplynie.

Popoludní sa začne od západu zväčšovať oblačnosť, najskôr v Bratislavskom kraji a na Záhorí, neskôr aj na Považí a v stredných oblastiach. Na juhu a východe Slovenska si ešte aj popoludní užijú slnko. Najvyššie denné teploty vystúpia na +12 až +17 °C.

Ilustračná foto: Unsplash

Najteplejšie bude na juhozápade, kde sa Bratislava a Trnava dočkajú približne +14 °C. V Nitre, Žiline a Trenčíne sa očakáva okolo +12 až +13 °C. Na východe bude o niečo teplejšie, v Košiciach, Prešove či Poprade teplomery ukážu približne +14 °C. V Banskej Bystrici a Martine sa denné maximum zastaví pri +12 až +13 °C. Na horách vo výške 1500 metrov sa teplota vyšplhá až na +6 °C, takže aj turisti si budú môcť vychutnať sobotné výhľady bez pocitu zimy.

Kým dopoludnia bude vietor len slabý, popoludní sa začne otáčať na južný smer a prinesie teplejší vzduch. Jeho rýchlosť sa bude pohybovať v rozmedzí 3 až 8 m/s, v horských oblastiach môže byť vietor výraznejší. Napriek tomu sobota prinesie skôr príjemný pocitový dojem, bez nepríjemného chladenia. Zrážky sa počas dňa neočakávajú. Obloha bude síce miestami zatiahnutá, no slnko sa bude ešte pretláčať cez medzery v oblačnosti. Celkovo pôjde o jeden z tých dní, ktoré by bolo škoda stráviť vo vnútri.

Nedeľa prinesie zmenu a opäť chlad

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa v nedeľu 5. októbra cez naše územie rýchlo presunie okludujúci frontálny systém spojený s hlbokou a rozsiahlou tlakovou nížou, ktorá sa bude nachádzať nad Nórskym morom a neskôr nad Dánskom.

Po pokojnej sobote sa preto počasie znovu zmení a prinesie oblačnosť aj zrážky. V noci začne od západu pršať a dážď sa rozšíri na viaceré miesta, neskôr sa zmení na prehánky. Cez deň sa zrážky vyskytnú už len ojedinele a od západu začne ubúdať oblačnosť. Na hrebeňoch Tatier sa očakáva sneženie, ktoré sa počas dňa posunie aj do nižších polôh, približne od 1600 metrov nad morom.

Foto: TASR/AP

Najnižšia nočná teplota bude medzi +10 a +5 °C, v údoliach ojedinele okolo +3 °C. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od +8 do +13 °C, na západnom Slovensku a juhu Banskobystrického kraja miestami do +16 °C. Vietor bude prevažne južný, postupne západný, s rýchlosťou 3 až 9 m/s, v nárazoch ojedinele až do 13 m/s (približne 45 km/h).

V noci a ráno bude na horách nad pásmom lesa prudký vietor až víchrica. Nedeľa tak prinesie návrat jesenného chladu a veterného počasia, ktoré ukončí krátke oteplenie, o aké sa postarala sobota.

Krátke, no vítané oteplenie pred návratom chladu

Sobota zostane jediným dňom, ktorý prinesie teplejšie a slnečné počasie, kým nedeľa sa opäť vráti k jesennej realite. Očakáva sa viac oblakov, vietor a nižšie teploty, ktoré nám pripomenú, že október je len na začiatku a chladné dni budú čoraz častejšie.

Ak si teda chcete ešte vychutnať teplejšie slnečné popoludnie, sobota je ideálnou príležitosťou. V nedeľu už bude obloha zatiahnutá, vzduch chladný a Tatry opäť zahalí sneh.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čaká nás ďalšia mrazivá noc: Víkend prinesie mierne oteplenie, no nepotrvá dlho. Bundy a kabáty…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac