Čaká nás ďalšia mrazivá noc: Víkend prinesie mierne oteplenie, no nepotrvá dlho. Bundy a kabáty už nevyzlečieme

Ilustračná foto: Pexels

Lucia Mužlová
Víkend bude chladný, no slnečný.

Leto je už neodmysliteľne preč, no jeseň začala poriadne mrazivo. Vo štvrtok sa teploty pohybovali hlboko pod dlhodobým priemerom, na niektorých miestach už aj snežilo. V Tatrách dokonca boli neprejazdné niektoré úseky.

Počasie na Slovensku bude mať v najbližších hodinách a cez víkend pomerne pestrý vývoj. Dnešná noc prinesie prevažne jasnú oblohu, no miestami, najmä na severe a východe, sa môže prechodne objaviť oblačnosť či ranná hmla. V kotlinách a dolinách sa ochladí najvýraznejšie, teploty tam môžu klesnúť aj pod -5 °C, zatiaľ čo na juhu a východe Slovenska bude väčšinou medzi +5 a -1 °C.

Ilustračná foto: Pexels

Aké počasie nás čaká počas víkendu?

V sobotu môžete čakať mierne oteplenie, teploty vystúpia aj nad 15 stupňov Celzia, teplo však určite nebude. Ako informuje iMeteo, ráno sa ešte udrží slnečné počasie, no od západu začne pribúdať oblačnosť, ktorá sa popoludní a večer rozšíri aj do vnútrozemia. Najvyššie denné teploty vystúpia na 12 až 17 °C, na juhozápade môže byť ešte o niečo teplejšie.

V dolinách a kotlinách bude chladnejšie, okolo 10 °C. Na horách sa oteplí výraznejšie, vo výške 1500 metrov až na približne 6 °C. Popoludní sa vietor otočí na južný a miestami zosilnie, vo vyšších polohách môže byť aj búrlivý. Zrážky sa počas soboty neočakávajú.

Foto: TASR (Martin Baumann)

V nedeľu sa charakter počasia zmení. Už v noci sa od západu nahrnie viac oblačnosti, počas dňa sa pridajú aj zrážky. Denné teploty sa budú pohybovať len okolo 15 °C, postupne sa začne ochladzovať. Celkovo tak platí, že sobota bude krátkou prestávkou so slnečnejším a mierne teplejším počasím, zatiaľ čo nedeľa už prinesie návrat oblačnosti a dažďa.

