Slovákom kazí náladu nepríjemný jav: Je ešte silnejší, vodiči budú mať hlavu v smútku

prach

Ilustračná foto: Unsplash / tasr

Michaela Olexová
Saharský prach, ktorý sa v uplynulých dňoch dostal aj nad Slovensko, je čoraz výraznejší a prináša so sebou viacero nepríjemných správ.

Správy o jeho prítomnosti nad naším územím dorazili už počas nedele, no v posledných hodinách jeho koncentrácia citeľne stúpla.

Obloha môže pôsobiť zakalene, miestami až do hnedasta, čo ste si možno všimli už počas dnešného dňa. Informoval o tom portál iMeteo so slovami, že za množstvo prachu je zodpovedný cyklón.

Je tu od nedele, najbližšie hodiny vás nepotešia

Prítomnosť saharského prachu vnímame nad Európou už od nedele. Do Karpatskej kotliny ho podľa informácií portálu iMeteo mala priniesť teplá vzduchová masa od juhu, ktorú poháňa stredomorský cyklón nad severným Alžírskom.

Podľa aktuálnych informácií bude jeho prítomnosť na našom území v najbližších hodinách ešte výraznejšia. Južné prúdenie totiž zosilňuje a prináša so sebou ďalšie množstvo prachových častíc.

Ako dodáva iMeteo, ich koncentrácia v atmosfére „tak bude postupne narastať, čo sa prejaví ešte intenzívnejším zakalením oblohy a výraznejším utlmením slnečného žiarenia“.

Ilustračná foto: Fiontain, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

K prachu zo Sahary sa okrem toho môžu pridať zrážky.

Krvavý dážď nepoteší najmä vodičov

Ako sme vás predtým informovali, ak sa tento prach spojí so zrážkami, vzniká jav známy ako krvavý dážď.

Kvapky totiž obsahujú jemné čiastočky piesku zo Sahary. Okrem toho, že prach tlmí slnečné žiarenie a znižuje dohľadnosť, tak jeho prítomnosť komplikuje život najmä vodičom. V kombinácii s dažďom vytvára na povrchoch nepríjemné špinavé fľaky. Pokrýva autá, záhradný nábytok či parapety a zanecháva viditeľné nánosy.

saharský prach
Foto: TASR/AP

Povlak sa však na rôznych povrchoch usádza aj bez dažďa. Jemný prach dokáže pokryť kapoty áut či okná aj pri suchom počasí.

Na záver pripomíname, že hoci ide o bežný optický efekt, ktorý je vo svojej podstate neškodný, pri zvýšenej koncentrácii môže byť nepríjemný najmä pre ľudí s respiračnými problémami. Ak sú koncentrácie prachu vysoké, odporúča sa obmedziť fyzickú aktivitu vonku, najmä u astmatikov, alergikov a citlivých osôb.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac