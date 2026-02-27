Národná diaľničná spoločnosť opäť varuje ľudí pred podvodníkmi. Predávajú falošné diaľničné známky

Ilustračná fotografia diaľnice D1: TASR - Michal Svítok

Klaudia Oselská
TASR
Pri kúpe diaľničnej známky zvýšte obozretnosť.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opakovane zaznamenala pokusy o podvodný predaj diaľničných známok. Motoristov upozornila na ďalšiu podvodnú stránku, ktorá im ponúka elektronické diaľničné známky. Kupujúci síce zaplatí, no diaľničnú známku nedostane, zároveň odovzdá svoje osobné údaje neznámym podvodníkom, informovala v piatok NDS.

Podvodná anonymná stránka podľa diaľničiarov mimoriadne verne kopíruje vizuál ich oficiálneho predajného kanála www.eznamka.sk. Jediný rozdiel je v doméne, podvodná stránka totiž končí na .shop. NDS pripomenula, že oficiálny predaj vždy prebiehal a aj bude prebiehať len na stránke so slovenskou doménou.

Na toto si dajte pozor

„Charakter podvodnej stránky naznačuje aj absencia akýchkoľvek ďalších podstránok, čiže žiadne informácie o všeobecných podmienkach úhrady či odkaz na kontaktný formulár,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.

Foto: TASR – Štefan Puškáš

Diaľničiari okamžite zareagovali a v súčasnosti robia všetko pre to, aby čo najskôr dosiahli zablokovanie podvodnej stránky. Dovtedy však motoristov prosia o zvýšenú pozornosť, aby zbytočne neprišli o peniaze.

„Národná diaľničná spoločnosť pravidelne apeluje na motoristov, aby sa nenechali oklamať podvodníkmi a aby elektronické diaľničné známky nakupovali výlučne prostredníctvom www.eznamka.sk, cez aplikáciu eZnamka alebo prostredníctvom oficiálnych predajných miest,“ podotkli z mediálnej komunikácie. Motoristi v takom prípade budú mať istotu, že diaľničnú známku skutočne zakúpia.

