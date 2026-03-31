Bývať tu budú najbohatší Bratislavčania. Luxusný projekt na nábreží Dunaja je v predaji

Projet River Park je často označovaný za jedno z najlukratívnejších miest na bývanie v Bratislave. Po viac ako 15 rokoch od dokončenia teraz developer ohlásil jeho ďalšiu časť. K dispozícii bude 153 nových bytov.
Výstavba River Parku sa začala v roku 2006 položením základného kameňa, pričom prvá fáza projektu bola realizovaná a dokončená v priebehu nasledujúcich rokov ako plne funkčná časť širšieho komplexu. Za projektom stoji developerská skupina JTRE.
Už pri štarte výstavby bolo jasné, že ide o jeden z najväčších developerských projektov v Bratislave, ktorý prináša nové priestory na bývanie, prácu aj rekreáciu. Do ponuky sa tak po skolaudovaní v roku 2010 dostalo presne 200 luxusných bytov a apartmánov.
Ďalších 153 bytov
Nová fáza výstavby bude podľa developera výrazne komornejšia než bežné rezidenčné projekty. Ponúkne limitovanú kolekciu 153 prémiových rezidencií, pričom dôraz sa kladie na súkromie, pokoj a kvalitné mestské bývanie. Od plánov na kontroverzné planetárium sa nakoniec upustilo.
Na jednotlivých podlažiach budú situované iba dva až tri byty, čo má zabezpečiť vyšší komfort pre obyvateľov a minimum susedov. Tento prístup je pri hodnote podobných bytov pochopiteľný. Ceny bytov v prestížnom projekte nábreží Dunaja patria k najvyšším v Bratislave.
Za veľkometrážny 4-izbový byt s luxusnou výmerou presahujúcou 250 m² môžete zaplatiť viac ako 1,5 milióna eur, zatiaľ čo prenájom menších 2-izbových bytov sa pohybuje na úrovni okolo 1 500 € mesačne.
„Získanie právoplatného stavebného povolenia pre pokračovanie River Parku je kľúčovým míľnikom nielen pre nás, ale aj pre celé dunajské nábrežie. Teší nás, že môžeme nadviazať na úspech prvej etapy a znovu o niečo viac priblížiť bratislavské centrum k rieke. Nová štruktúra v overenej koncepcii River Parku prinesie výnimočné mestské bývanie ideálne pre tých, ktorí nehľadajú len skvelú lokalitu pre svoj nový domov, ale aj pokoj a súkromie. Kvalitné verejné priestory a nové služby podporia pozitívny rozvoj nábrežia Dunaja a prinesú naň ďalší život,“ uviedol Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE pri príležitosti udelenia stavebného povolenia na projekt v novembri 2025.
Menej bytov, ale aj obchodov
Kým prvá časť projektu obsahovala 23 000 m² obytnej plochy, druhá etapa ponúkne o čosi menej, konkrétne 18 000 m². Zároveň ponúkne tretinu kancelárskeho priestoru (30 000 m² vs 10 000 m²) a štvrtinu retailu v porovnaní s predchodcom (6 000 m² vs 1 500 m²). Developer tvrdí, že prvých 30 bytov z novej ponuky je už predaných.
Architektonický návrh rozšírenia River Parku spracovalo štúdio GFI, ktoré nadväzuje na pôvodnú koncepciu projektu. Jeho cieľom je ešte viac prepojiť mesto s riekou a vytvoriť kvalitné mestské prostredie s charakterom modernej zástavby.
