Bývať tu budú najbohatší Bratislavčania. Luxusný projekt na nábreží Dunaja je v predaji

Foto: JTRE

Martin Cucík
Bratislava sa dočká 153 luxusných bytov, prichádza pokračovanie projektu River Park.

Projet River Park je často označovaný za jedno z najlukratívnejších miest na bývanie v Bratislave. Po viac ako 15 rokoch od dokončenia teraz developer ohlásil jeho ďalšiu časť. K dispozícii bude 153 nových bytov.

Výstavba River Parku sa začala v roku 2006 položením základného kameňa, pričom prvá fáza projektu bola realizovaná a dokončená v priebehu nasledujúcich rokov ako plne funkčná časť širšieho komplexu. Za projektom stoji developerská skupina JTRE.

Foto: JTRE

Už pri štarte výstavby bolo jasné, že ide o jeden z najväčších developerských projektov v Bratislave, ktorý prináša nové priestory na bývanie, prácu aj rekreáciu. Do ponuky sa tak po skolaudovaní v roku 2010 dostalo presne 200 luxusných bytov a apartmánov.

Ďalších 153 bytov

Nová fáza výstavby bude podľa developera výrazne komornejšia než bežné rezidenčné projekty. Ponúkne limitovanú kolekciu 153 prémiových rezidencií, pričom dôraz sa kladie na súkromie, pokoj a kvalitné mestské bývanie. Od plánov na kontroverzné planetárium sa nakoniec upustilo.

River Park sa nachádza na Dvořákovom nábreží v Bratislave, kde je jeho poloha priamo pri Dunaji a v kontakte s historickým centrom považovaná za jednu z najlepších adries v meste. Projekt okrem rezidencií a kancelárií priniesol aj rozšírenú promenádu, nové prevádzky a oddychové verejné priestory, čím dopĺňa mestské nábrežie o moderné funkcie.

Na jednotlivých podlažiach budú situované iba dva až tri byty, čo má zabezpečiť vyšší komfort pre obyvateľov a minimum susedov. Tento prístup je pri hodnote podobných bytov pochopiteľný. Ceny bytov v prestížnom projekte nábreží Dunaja patria k najvyšším v Bratislave.

Foto: JTRE

Za veľkometrážny 4-izbový byt s luxusnou výmerou presahujúcou 250 m² môžete zaplatiť viac ako 1,5 milióna eur, zatiaľ čo prenájom menších 2-izbových bytov sa pohybuje na úrovni okolo 1 500 € mesačne.

Získanie právoplatného stavebného povolenia pre pokračovanie River Parku je kľúčovým míľnikom nielen pre nás, ale aj pre celé dunajské nábrežie. Teší nás, že môžeme nadviazať na úspech prvej etapy a znovu o niečo viac priblížiť bratislavské centrum k rieke. Nová štruktúra v overenej koncepcii River Parku prinesie výnimočné mestské bývanie ideálne pre tých, ktorí nehľadajú len skvelú lokalitu pre svoj nový domov, ale aj pokoj a súkromie. Kvalitné verejné priestory a nové služby podporia pozitívny rozvoj nábrežia Dunaja a prinesú naň ďalší život,“ uviedol Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE pri príležitosti udelenia stavebného povolenia na projekt v novembri 2025.

Menej bytov, ale aj obchodov

Kým prvá časť projektu obsahovala  23 000 m² obytnej plochy, druhá etapa ponúkne o čosi menej, konkrétne  18 000 m². Zároveň ponúkne tretinu kancelárskeho priestoru (30 000 m² vs 10 000 m²) a štvrtinu retailu v porovnaní s predchodcom (6 000 m² vs 1 500 m²). Developer tvrdí, že prvých 30 bytov z novej ponuky je už predaných.

Architektonický návrh rozšírenia River Parku spracovalo štúdio GFI, ktoré nadväzuje na pôvodnú koncepciu projektu. Jeho cieľom je ešte viac prepojiť mesto s riekou a vytvoriť kvalitné mestské prostredie s charakterom modernej zástavby.

Zatvorili u susedov, nedočkajú sa ani Slováci. Populárny reťazec chcel u nás 100 pobočiek, expandoval…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
