Bývanie za 650 a nezdaňované 2 700-eurové platy: Baľte kufre, v tejto krajine takmer neexistuje kriminalita, má to ale háčik

Čo všetko zvažujete, keď je reč o dokonalom mieste na život? Pre niekoho je dôležitá blízkosť rodiny. Iní preferujú lacné bývanie či dostupnosť služieb. Mnoho ľudí teraz objavuje čaro krajiny, kde sa platy nezdaňujú a kriminalita tu takmer neexistuje.

Nezdaňované výplaty a palivo za 50 centov

Ako informuje Mail Online, čoraz viac mladých ľudí, obzvlášť z Británie, sa obzerá po možnosti presťahovať sa do Kataru. Láka ich najmä hlavné mesto Dauha. Kriminalita je tu vraj taká nízka, že ľudia nemusia zamykať autá, ale ani svoje byty, keď odchádzajú. Pre mnohých je lákadlom aj fakt, že sa tu platy nezdaňujú. Čo zarobíte, to je vaše. Niektorí zamestnávatelia preplácajú aj ubytovanie, stravu či náklady na cestovanie.

Najete sa tu už od 6 eur, v lacnejších podnikoch si ale doprajete obed aj za niečo viac ako 3 eurá. Samozrejme, niektoré veci sú tu drahšie, napríklad za kávu zaplatíte v priemere aj viac ako 4 eurá. Ceny prenájmu 1-izbových bytov v centre mesta začínajú v priemere na 970 eurách. Mimo centra ale nájdete bývanie začínajúce na 650 eurách za mesiac. Za liter paliva tu podľa webu Numbeo zaplatíte v priemere 50 centov.

Mesačný čistý plat tu v priemere presahuje 2 700 eur. Mnohí si pochvaľujú aj miestne zdravotníctvo. Ľudia, ktorí život v Katare okúsili na vlastnej koži, sa tým radi chvália na TikToku. Patrí medzi nich aj používateľka Iqra Inspire, ktorej sa páči, ako je v krajine čisto. Verejné toalety sú podľa nej také krásne a čisté, že by nemala problém hoc tam aj žiť.

Nie je všetko ružové, no ľudia sú tu šťastní

Veľkou nevýhodou sú ale podľa nej neznesiteľné horúčavy, miestami presahujúce 45 až 50 °C. Veľmi si ale pochvaľuje bezpečnosť. Ak niekam ide, nemusí si neustále strážiť telefón či laptop, pretože jej ho nikto len tak nevezme. Dodáva, že potrebovala istý čas, kým si na život v Katare zvykla, no myslí si, že presťahovať sa sem jednoznačne stálo za to. Pridávajú sa aj ďalší ľudia, ktorí tvrdia, že nikdy neboli šťastnejší, ako po presťahovaní sa do Kataru.

V Katare údajne žije 2,6 milióna ľudí, no len 313 000 z toho sú rodení Katarčania. Pre niektorých je ale tŕňom v oku fakt, že nejeden katarský zamestnávateľ využíva chudobných prisťahovalcov. Zo zúfalých ľudí sa stávajú otroci, ktorí neraz nemôžu opustiť krajinu a drú za veľmi málo peňazí.