Bývalá farmárka Monika Haklová priznala, či by sa do šou vrátila. Po Farme má s ňou veľa ľudí problém pre jednu vec

Reality šou dokáže človeku prevrátiť život naruby aj dlho potom, čo sa kamery vypnú.

Svoje o tom vie aj Monika Haklová, ktorá sa divákom nezabudnuteľne vryla do pamäti už v roku 2012 v druhej sérii Farmy. Pre denník Plus jeden deň priznala, že jej účinkovanie kedysi prinieslo nielen popularitu, ale aj množstvo nepríjemností. Napriek tomu by sa pred kamery postavila znova, no zároveň priznáva, že by k tomu pristupovala s určitou dávkou rešpektu voči mladšej generácii súťažiacich.

Farma jej zmenila život

Monika dnes žije úplne iným tempom, než keď pred rokmi súperila na Farme. Usadila sa v rakúskom Kittsee, kde prevádzkuje vlastné športové centrum, denne trénuje a popritom si privyrába aj cez platformu OnlyFans. Napriek tomu, že jej život vyzerá inak než kedysi, intenzívne zážitky z reality šou sú stále prítomné.

„Musím povedať, že Farma mi veľa dala. Život sa mi zmenil v mnohých veciach. Ľudia ma začali spoznávať. A to mi začalo liezť do súkromia. No zároveň ma spoznávali ako inú Moniku, čo mi robilo zlé meno. Samotná Farma mi neurobila až tak dobre,“ prezradila Monika. Účinkovanie v šou jej zároveň prinieslo aj cennú lekciu o živote, ktorá jej ostala dodnes.

 

Vysoké opätky či značkové kabelky u nej postupne ustúpili nabok, keďže pochopila, čo je naozaj podstatné. „Na druhej strane som sa naučila iným hodnotám v živote. Že nie je dôležité drahé oblečenie či kabelky, ale to, aby sme prežili, mali čo jesť a mali teplo. Keď som prišla z Farmy, vypla som elektrické kúrenie a zaviedla tvrdší režim. Začala som kúriť drevom. V tomto smere mi to dalo veľa, doteraz na to spomínam,“ hovorí.

Znovu do šou? Áno, ale…

