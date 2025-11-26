Bytovku zachvátilo peklo, požiar sa rozšíril po lešení: Ľudia ostali uväznení v bytoch, zomrelo najmenej 13 ľudí

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Viacero osôb je stále uväznených v horiacich budovách.

Najmenej štyria ľudia zahynuli pri požiari výškového obytného komplexu v mestskej štvrti Tchaj Po na severe Hongkongu. Viacero osôb je stále uväznených v horiacich budovách.

Jednou z obetí je podľa miestnych médií aj hasič, tri ďalšie osoby boli hospitalizované, z toho dve vo vážnom stave. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters. Podľa portálu BBC je však obetí už najmenej 13.

Foto: TASR/AP

Lešenie z bambusu

Horiaci komplex sa skladá z ôsmich budov a celkovo má 2000 bytových jednotiek. Požiar sa rýchlo rozšíril po bambusovom lešení, ktoré bolo postavené okolo vonkajšej časti budov.

Foto: TASR/AP

Používanie takéhoto typu lešenia je dovolené v Hongkongu ako v jednom z posledným miest na svete. Vláda začiatkom tohto roka oznámila, že pre obavy o bezpečnosť zakáže jeho používanie pri verejných projektoch.

