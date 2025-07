Ministerka Šimkovičová reaguje: Vypískalo ju len pár aktivistov, večer si užila. Ironický odkaz poslala stránke Zomri

Včera začal festival Východná. Otvoril ho celovečerný program „zasvätený“ hudobnému skladateľovi Svetozárovi Stračinovi v podaní umeleckého súboru Lúčnica na veľkej scéne amfiteátra. Ide o jubilejný 70. ročník folklórneho festivalu.

Už včera sme vás informovali o tom, že na festival prišla aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Ľudia ju privítali piskotom, zaznela aj pieseň Nebojím, nebojím sa pána, ktorá sa stala akousi hymnou folkloristov, ktorým sa nepáči aktuálne dianie v kultúre. Spievala ju Lucia Nogová, jedna z organizátorov protestu, ktorý bol pred ministerstvom kultúry ešte v apríli. Pridali sa k nej aj ľudia z hľadiska.

Vypískalo ju vraj pár aktivistov

Ministerka Šimkovičová reagovala, že ju vypískalo len pár aktivistov, ktorí chceli otvárací večer pokaziť. Na sociálnych sieťach napísala, že mala napriek tomu krásny večer a vystúpenie Lúčnice bolo krásne.

„Lúčnica sa opäť vracia ku svojim koreňom, k tradíciám, k tomu, prečo všetci milujeme slovenský folklór. Veľmi si vážim prácu Národného osvetového centra a najmä pani riaditeľky Evy Smolíkovej, ktorá so svojím tímom dokázala, že keď sa robí srdcom, výsledok je cítiť. PS: Ďakujeme aj stránke Zomri, že konečne propaguje aj slovenský folklór a možno sem prídu aj tí z bratislavskej kaviarne. Ja zatiaľ zistím, či tu majú sójové a hráškové latečko. Mám čas, lebo si to tu budem užívať až do konca festivalu,“ napísala.

Práve satirická stránka Zomri včera zdieľala niekoľko príspevkov, ktoré ukazovali, aké privítanie ministerka Šimkovičová zažila.

Ministerka ostane na festivale až do konca. Pod príspevkom na facebooku sú vypnuté komentáre.

Folklórny festival Východná organizuje NOC a štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Festival je najstarším a najrozsiahlejším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu. Návštevníci sa môžu na miesto dopraviť niektorým z 54 expresných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, ktoré jazdia na trase Košice – Bratislava a späť. Okrem nich môže verejnosť využiť aj osobné vlaky, ktoré vo Východnej zastavujú pravidelne.