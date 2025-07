Budete sa variť vo vlastnom pote: Teploty presiahnu +38 °C, platia výstrahy. Potom príde studená sprcha, na pár dní sa ochladí

Leto ukazuje svoju najextrémnejšiu tvár. Po včerajšom spaľujúcom dni v západnej Európe sa dnes do horúčav ponorí aj Slovensko a jeho susedia. Práve vo štvrtok by mali teploty vyvrcholiť, pričom niektoré oblasti sa budú doslova variť.

Ako informuje portál iMeteo, k vysokým teplotám prispieva prílev veľmi teplého vzduchu z Afriky, ktorý pred studeným frontom zasahuje celú strednú Európu. Výstrahy najvyššieho stupňa dnes platia nielen pre juhozápadné Slovensko, ale aj pre časti Česka, Poľska a Maďarska.

Padnú nové teplotné rekordy?

Už minulý týždeň sme zažili prvý supertropický deň tohto leta, keď sa v Mužli teplota vyšplhala na +37,3 °C. Dnes však môžeme túto hodnotu prekonať. Očakáva sa, že ortuť teplomera na juhozápade Slovenska dosiahne až +38 °C, pričom v Maďarsku môže lokálne atakovať aj extrémnych +41 °C.

Zatiaľ čo v Česku sa najvyššie teploty objavili už v stredu, dnes sa horúci vzduch presunie nad Moravu, východné Slovensko a Poľsko. Na Morave sa očakávajú teploty presahujúce +34 °C. V Poľsku sa maximá budú pohybovať medzi +33 °C až +36 °C.

Horúčavy zasiahnu celé Slovensko

Na väčšine územia Slovenska bude dnes jasno až polooblačno. Teploty budú mimoriadne vysoké, v rozsahu od +31 °C do +36 °C. Najteplejšie bude na juhozápade, kde platia aj výstrahy najvyššieho stupňa. Noci zostávajú teplé, s minimami od +14 °C do +20 °C.

Na západnom Slovensku sa očakávajú ranné teploty od +17 °C do +20 °C, pričom cez deň sa môžu vyšplhať až na +36 °C. Stredné Slovensko zažije rána s teplotami od +14 °C do +19 °C, denné maximum môže dosiahnuť až +35 °C. Na východnom Slovensku budú ranné hodnoty v rozmedzí od +15 °C do +19 °C a popoludňajšie teploty môžu vystúpiť k +35 °C.

Pre niektoré okresy platí výstraha 3. stupňa

Vysoké teploty vo štvrtok potrápia celé Slovensko. Meteorológovia pre všetky okresy vydali výstrahu prvého či druhého, pre niektoré lokality dokonca tretieho stupňa. Platia od 13.00 h do 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstraha tretieho stupňa sa týka okresov Pezinok, Senec, Krupina, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Teplota tam môže stúpnuť až na 38 stupňov Celzia. „Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozornili meteorológovia.

Výstraha druhého stupňa sa vzťahuje na celý Trenčiansky kraj, väčšinu Banskobystrického kraja a Prešovského kraja i okresy Bratislava, Malacky, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Skalica, Senica, Trnava, Martin, Turčianske Teplice a Žilina. Vo zvyšných lokalitách platí výstraha prvého stupňa.

Na horách bude teplo, ale o niečo znesiteľnejšie

Aj vo vyšších polohách bude dnes pretrvávať slnečné a teplé počasie. Vo výške 1000 metrov nad morom sa očakáva maximálna denná teplota okolo +29 °C. V nadmorskej výške 1500 metrov sa počas dňa oteplí na približne +24 °C. Najvyššie položené oblasti, teda vo výške 2000 metrov, zaznamenajú teplotu do +20 °C. Vo všetkých výškach bude prevažne jasno, prípadne len s malou oblačnosťou.

Aktuálne je hladina ozónu nad naším územím o 13 % nižšia, než je dlhodobý priemer, ktorý predstavuje 302 DJ. To znamená, že slnečné žiarenie preniká atmosférou intenzívnejšie, čo zvyšuje riziko poškodenia pokožky a očí. Ochranné krémy s vysokým SPF faktorom a pokrývka hlavy by preto dnes mali byť samozrejmosťou.

Prichádza úľava v podobe studeného frontu

Dobrou správou je, že po dnešku dôjde k postupnej zmene. Zo západu sa nad naše územie začne nasúvať studený front, ktorý by mal v nasledujúcich dňoch priniesť mierne ochladenie a príjemnejšie teploty. Dnešný deň však ešte treba zvládnuť s dôslednou hydratáciou, vhodným oblečením a obmedzením pobytu na priamom slnku v najhorších hodinách popoludnia.