Budete prekvapení: Takto vzniklo pomenovanie ikonických hodiniek Rolex, značka je opradená legendami

Kamkoľvek sa pozriete, odvšadiaľ na vás vyskakujú názvy najrôznejších produktov, od potravín až po šperky. Zvyknete sa ale zamýšľať nad tým, ako názvy rôznych značiek vznikli? História pomenovania značky slávnych hodiniek Rolex vás prekvapí.

Názov opradený legendami

Ako sa dozvedáme zo SwissWatchExpo, luxusné hodinky Rolex patria medzi najznámejšie a najobľúbenejšie na svete. Značka Rolex sa stala synonymom kvality. Čo vlastne ale Rolex znamená a ako tento názov vznikol?

Spoločnosť Rolex založili v roku 1905 Hans Wilsdorf a Alfred Davis v Londýne. Dvojica spočiatku hodinky nevyrábala. Dovážala švajčiarske strojčeky a vkladala ich do hodiniek vyrobených inými hodinármi. Až neskôr dvojica presunula svoje pôsobisko do Švajčiarska a začala uvažovať nad tým, ako by bolo možné vyrábať spoľahlivé, ale elegantné hodinky.

Pôvodný názov spoločnosti bol podľa vtedajších trendov Wilsdorf & Davis. Názov Rolex značka oficiálne prijala až v roku 1908. Nie je však jasné, ako názov vôbec vznikol a je opradený viacerými legendami.

Slovo mu pošepkal neznámy hlas

V prejave v roku 1958 Wilsdorf povedal, že slovo Rolex mu do ucha pošepkal akýsi neznámy hlas. Zapáčilo sa mu to a rozhodol sa tak pomenovať svoju spoločnosť. Vraj sa hral s rôznymi spojeniam písmen, no ani jedna z kombinácií ho neoslovila tak ako Rolex. Do roku 1913 bola značka pod týmto názvom známa už aj na medzinárodnej úrovni.

Je to však len legenda, skutočný pôvod názvu ostáva záhadou. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že názov vymyslel Wilsdorf na základe kombinácie slov, ktoré sa mu páčili. Vraj chcel pomenovanie, ktoré sa jednoducho vyslovuje v každom jazyku.

Niektorí veria, že slovo Rolex má napodobňovať zvuk, ktorý vzniká pri naťahovaní hodiniek. Ďalšia z teórií hovorí, že Wilsdorf spojil slová „horological excellence“, teda hodinárska dokonalosť a „luxury“, teda luxus. Nech už ale názov vznikol akokoľvek, isté je, že je krátky, jednoduchý a ľahko zapamätateľný.