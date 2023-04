Bude rýchla jazda či ignorovanie „stopky“ minulosťou? Rezort vnútra plánuje nakúpiť 279 radarov za 34 miliónov eur

Kým v zahraničí sú automatizované radary pomerne bežné, slovenskí vodiči sa s nimi stretávajú len zriedka. Umiestnenie takýchto radarov má zmysel v najviac nehodových úsekoch, kde šoféri nerešpektujú maximálnu povolenú rýchlosť, prípadne iné zákazy.

Nakúpia 279 radarov

Ako uvádzajú Hospodárske noviny, rezort vnútra plánuje modernizáciu v oblasti dopravy. Za účelom zvýšenia bezpečnosti na slovenských cestách má štát nakúpiť 279 radarov, ktoré by mali štátnu kasu stáť okolo 34 miliónov eur. Na druhej strane, ministerstvo očakáva výrazne zvýšený výber z pokút. Kým v súčasnosti prebehne ročne okolo 24-tisíc konaní, po zavedení novinky by to malo byť až 500-tisíc konaní.

Za zvyškom západnej Európy v tomto smere výrazne zaostávame, nakoľko sa u nás nachádza okolo 20 radarov, ktoré sú zamerané výlučne na meranie rýchlosti. Absentuje nám monitoring semaforov či takzvaných „stopiek“. To sa však mení a viac ako 200 nových radarov bude kontrolovať rýchlosť, 52 prejazd na červenú a zvyšných 18 „stopky“.

Boja sa výpalnických praktík

Ako ďalej v článku uvádzajú Hospodárske noviny, umiestnenie zariadení síce má v niektorých úsekoch na bezpečnosť zásadný vplyv, no slovenský odborník na dopravu Jozef Drahovský sa obáva „výpalnických praktík“. V praxi to znamená, že mnoho radarov bude ignorovať skutočne nehodové úseky a umiestnené budú na miestach, kde polícia očakáva zvýšený výber pokút.

„Odhadujem, že tu bude podobný vývoj ako v zahraničí a radary sa budú umiestňovať v prvom rade na miesta, kde sa dá dobre zarobiť, a nie tam, kde to je potrebné z hľadiska bezpečnosti,“ hovorí Drahovský.