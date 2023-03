Otočenie v slepej ulici vás môže vyjsť draho, firma využíva neznalosť šoférov. Ak budete v tomto meste, dávajte si pozor

Viedeň je len na skok od našich štátnych hraníc, preto je prirodzené, že mnoho slovenských šoférov stretneme aj v jej uliciach. Neznalosť domácich pomerov môže vyjsť cudzieho vodiča veľmi draho, čo platí aj o neslávne známej slepej ulici, ktorú autá využívajú na to, aby sa na jej konci otočili.

V minulosti bola na titulke rakúskych médií

Ako čitateľov informuje portál Top Speed, Franz-Eduard-Matras-Gasse nie je pre Rakúšanov ničím novým. V minulosti sa už totiž ulica objavila na titulkách rakúskych médií práve v súvislosti s problémom, na ktorý magazín upozorňuje. Ide o takzvanú pascu na vodičov, ktorí miestne pomery nepoznajú a na ulici sa otočia. Tamojšia firma si urobila biznis z toho, že nič netušiacich šoférov pokutuje za otáčanie sa na súkromnom pozemku.

Motoristov totiž nahrávajú na kamery v momente, keď na pár sekúnd využíjú ich pozemok za účelom otočenia sa. Firma, ktorá zastupuje vlastníka pozemku, následne vodičom posielala prehnane vysoké pokuty, ktoré sa rovnali sume 360 eur. Najnovšie však túto vlastnú pokutu navýšili na neuveriteľných 800 eur. To všetko za pár sekúnd, ktoré vozidlá potrebujú na to, aby sa otočili.

Na motoristov používajú nátlakové metódy

Túto pochybnú činnosť zatiaľ rakúske úrady nevedeli zastaviť a prekvapení motoristi čelia vysokým a nezmyselným pokutám, ktoré samozvane vystavuje súkromná osoba. Pochopiteľne, ľudia takéto pokuty platiť odmietajú, no majiteľ pozemku začne s nátlakovými metódami a hrozbou žaloby, ktorou bude žiadať až 3 500 eur.

Ako ďalej Top Speed uvádza, starosta Donaustadtu Ernst Nevrivy je zo situácie sklamaný. “Vlastníci nehnuteľnosti mohli rampou efektívnejšie zabrániť vo vjazde, ak by to bola ich jediná starosť. Je viac než rozčuľujúce, že sú vodiči takto zámerne lákaní do pasce,“ uviedol. Úrady v súvislosti s problémom na konci ulice umiestnili značku zakazujúcu zastavenie áut s cieľom vytvoriť priestor na otáčanie vozidiel bez toho, aby boli nútené vstúpiť na súkromný pozemok.