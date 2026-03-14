Brutálny zákrok českého hokejistu v NHL obletel svet: Hviezdnemu súperovi zrejme ukončil sezónu

Americký hokejista Auston Matthews vynechá v zámorskej NHL zvyšok základnej časti. Dvadsaťosemročný center Toronta Maple Leafs utrpel po zrážke kolenami s českým obrancom Radkom Gudasom z Anaheimu Ducks natrhnutie bočného kolenného väzu 3. stupňa a pomliaždenie štvorhlavého svalu na ľavej nohe. Gudas si za tento zákrok nezahrá päť zápasov, rozhodlo o tom Oddelenie bezpečnosti hráčov NHL.

Matthews podstúpi opätovné vyšetrenie o dva týždne, kedy Toronto poskytne ďalšie informácie. Najlepší strelec „javorových listov“ opustil vo štvrtok duel proti Anaheimu za pomoci spoluhráča Brandona Carla, pričom kládol minimálnu váhu na postihnutú nohu. Trénera kanadského tímu Craiga Berubeho rozrušilo Gudasovo konanie, rovnako ho však iritovala aj absencia reakcie jeho spoluhráčov v danej chvíli, keďže žiaden z hráčov na ľade nekonfrontoval Gudasa.

Spoluhráči nereagovali

„Mali tam byť štyri hráči, ktorí by s tým niečo urobili. To sa však nestalo,“ povedal Berube. Neskôr na seba prevzal zodpovednosť obranca Morgan Rielly. „Nemal som na to dobrý výhľad, pretože puk išiel opačným smerom. Ale je to moja vina, že som na Gudasa nezareagoval skôr, je zrejmé, že to bol faul. Beriem na seba plnú zodpovednosť za to, že som nebol prvý, kto by zareagoval.“

Oddelenie bezpečnosti hráčov NHL oznámilo trest po telefonickom vypočutí s Gudasom v piatok. Keďže išlo o konferenčný hovor a nie osobnou formou, trest obmedzili na maximálne päť zápasov. Je to Gudasov piaty trest za 14 sezón v lige a prvý od roku 2019. Tridsaťpäťročný Čech príde aj o plat vo výške viac ako 104-tisíc dolárov a vynechá zápasy proti Ottawe, Montrealu, Philadelphii, Utahu a Buffalu.

Zákrok obhajoval tréner „káčerov“ Joel Guenneville: „Nebolo to úmyselné, bol to reflexný pohyb.“ Matthews nastrieľal v tomto ročníku zatiaľ 27 gólov. Vo februári bol dôležitou súčasťou amerického tímu, ktorý získal zlatú medailu na olympijskom turnaji v Miláne.

7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu…

Odporúčané články
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu

