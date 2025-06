David Beckham bol pasovaný za rytiera: Získal šľachtický titul sir, udelil mu ho kráľ Karol III.

Dlhoročný reprezentačný stredopoliar už raz dostal vyznamenanie za svoje služby anglickému futbalu a spoločnosti, od roku 2003 je dôstojník Radu britského impéria.

Bývalý anglický futbalový reprezentant David Beckham získal titul rytier Radu britského impéria a s ním súvisiaci šľachtický titul sir. Udelil mu ho kráľ Karol III. pri príležitosti osláv narodenín britského panovníka.

Sir David Beckham

„Nikdy som si nepredstavoval, že dostanem také čestné ocenenie. Som nesmierne hrdý, je to pre mňa veľmi emotívny moment, o ktorý sa môžem deliť so svojou rodinou,“ uviedol bývalý stredopoliar, ktorý 2. mája oslávil 50. narodeniny. Za „služby Veľkej Británii“ ho povýšili do hodnosti rytier-slobodník.

Vyznamenania sa udeľujú vždy dvakrát za rok. V posledný kalendárny deň uplynulého roka povýšili do rytierskeho stavu bývalého trénera Anglicka Garetha Southgatea. Päťdesiatročný Beckham môže používať titul sir, jeho manželka oslovenie lady Viktória. Dlhoročný reprezentačný stredopoliar už raz dostal vyznamenanie za svoje služby anglickému futbalu a spoločnosti, od roku 2003 je dôstojník Radu britského impéria. Ako je v krajine zvykom, premiér Keir Starmer a ani zástupcovia Buckinghamského paláca predbežne informáciu nepotvrdili.

Počas svojej kariéry odohral Beckham v drese Anglicka 115 zápasov. Lepšie sú na tom v historickom rebríčku len Wayne Rooney (120) a brankár Peter Shilton (125). Kapitánsku pásku si nasadil v 59 medzištátnych stretnutiach. Doposiaľ je jediným anglickým hráčom, ktorému sa podarilo skórovať na troch rôznych majstrovstvách sveta. Okrem modelingu sa dlhodobo venuje aj charitatívnej pomoci. V roku 2015 založili zástupcovia Detského fondu OSN (UNICEF) Fond Davida Beckhama. Momentálne je spoluvlastníkom Interu Miami, účastníka zámorskej MLS.