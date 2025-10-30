Bratislavu niekoľko dní trápil silný zápach. Slovnaft priznal, že to môže byť aj od nich, vo vzduchu bol benzén aj toluén

V Bratislave sa približne od utorka šíril zvláštny zápach. Obyvatelia Ružinova, Podunajských Biskupíc či dokonca až Jaroviec mohli v ovzduší cítiť benzén aj toluén. Zdrojom zápachu mohol byť Slovnaft, ktorý však upozornil aj na prebiehajúce práce v petržalskej čističke.
O situácii v meste informoval starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.
Nepríjemnosť mohla súvisieť s údržbovými prácami v Slovnafte, ktoré spoločnosť dopredu oznámila. Počas toho sa však stala neočakávaná situácia, keď sa počas údržby nespustili dúchadlá.
Pracovníci preto sprístupili k odsatiu nádrže, v dôsledku čoho mohol byť cítiť zápach, informuje Denník N. Do ovzdušia sa tak dostal benzén a toluén, čo namerala aj stanica Slovnaftu vo Vlčom hrdle, ktorá ukázala zvýšené hladiny oboch zlúčenín.
Hovorca Slovnaftu priznal, že sa počas výkonu prác zápach naozaj šíril. Zároveň však naráža na to, že zdrojom nemuseli byť len oni sami.
„Nejaký zápach išiel určite od nás aj včera, aj predvčerom, ale nielen od nás. Robili sme údržbu, ktorú sme vopred ohlasovali, a s touto údržbou sú spojené aj zápachy,“ uviedol pre Denník N hovorca Slovnaftu Anton Molnár.
Porucha v Slovnafte by už však mala byť neaktuálna a údržba je ukončená.
Zdrojom zápachu môže byť aj niekto iný
Ako spomína starosta Chren, so šírením zápachu môžu byť spojené aj práce v čistiarni odpadových vôd v Petržalke, ktoré vykonáva Bratislavská vodárenská spoločnosť.
„V najbližších dňoch môže byť v Ružinove cítiť aj iný zápach – Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na práce, ktoré budú prebiehať v čistiarni odpadových vôd v Petržalke, a ktoré tiež môžu byť spojené so šírením špecifického („kanálového“) zápachu – u nás v Ružinove vtedy, ak bude fúkať južný, resp. juhovýchodný vietor,“ dodal starosta Ružinova.
