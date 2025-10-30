Košické letisko privíta novú pravidelnú linku: Už čoskoro bude možné lietať do tejto destinácie

Ilustračná foto: Unsplash

Tomáš Mako
TASR
Ryanair tak bude lietať z Košíc až do šiestich destinácií.

Letecká spoločnosť Ryanair bude od 30. marca 2026 lietať z Košíc do šiestich destinácií. Najnovšou bude španielska Malaga. Novinkou je i posilnenie letov do Prahy a Zadaru.

Spoločnosť Ryanair o tom informovala na štvrtkovej tlačovej konferencii na letisku v Košiciach.

Počas aktuálne platného zimného letového poriadku Ryanair lieta z Košíc na pravidelných linkách na letiská Dublin, Liverpool, Londýn Stansted a Praha, pričom na linkách do Prahy a do Liverpoolu došlo k navýšeniu frekvencií. Z pôvodných štyroch letov do Prahy je v ponuke spoločnosti Ryanair až päť letov týždenne a počet letov do Liverpoolu sa navyšuje z dvoch na tri lety týždenne.

Linka odštartuje už budúci rok

Novinkou je, že od 29. marca budúceho roka sa bude do Prahy lietať až sedemkrát týždenne. Takisto 29. marca sa do ponuky vracia sezónne spojenie Košice – Zadar, ktoré bude prevádzkované až do konca októbra, pričom v mesiacoch máj – september až štyrikrát týždenne. Dňa 30. marca 2026 slávnostne odštartujú celoročné spojenie Košíc so španielskou Malagou.

„Ryanair v posledných rokoch ukázal, že verí nášmu trhu a výsledkom je rekordný letový poriadok so šiestimi destináciami. Sme veľmi vďační za túto spoluprácu a tešíme sa na jej ďalší rozvoj, špeciálne na úplne novú linku do španielskej Malagy, ktorá bude prvou prímorskou destináciou dostupnou letecky z Košíc počas celého roka,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak.

„Toto nové spojenie potvrdzuje našu trvalú dôveru v košický región a vynikajúcu spoluprácu, ktorú naďalej rozvíjame s Letiskom Košice a regionálnymi partnermi. Spoločne sa usilujeme podporovať cestovný ruch, leteckú dostupnosť a ekonomický rast na východnom Slovensku,“ doplnila vedúca komunikácie spoločnosti Ryanair pre strednú a východnú Európu a Pobaltie Alicja Wójcik-Gołębiowska.

Košický samosprávny kraj (KSK) má podľa jeho predsedu Rastislava Trnku s Letiskom Košice podpísané memorandum o spolupráci.

„Župa pomáha zvyšovať atraktívnosť letiska formou marketingovej podpory, v rozpätí troch rokov to ročne predstavuje 150.000 eur na marketingovú kampaň kraja na španielskom trhu. Letecké spojenia z Košíc chceme využiť aj na to, aby bol kraj stále atraktívnejšou turistickou destináciou.

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus na propagačných aktivitách na zahraničných trhoch dlhodobo intenzívne pracuje a chceme v tom pokračovať. To prinesie pozitívne ekonomické dopady pre celé odvetvie cestovného ruchu – od podnikateľov a ubytovateľov až po reštaurácie, sprievodcov či miestne služby,“ doplnil Trnka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pre korupciu v leopoldovskej väznici obvinili až šesť osôb. Medzi nimi má byť aj väzenský…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac