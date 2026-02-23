Bratislava získa takmer 1400 nových bytov: Moderná zóna má zelenú, s výstavbou sa začne už v roku 2027

Foto: SITA/Eurovia SK

Nina Malovcová
TASR
Hlavné mesto čaká veľká výstavba.

Ďalšia etapa rezidenčného projektu Slnečnice v bratislavskej Petržalke má právoplatné územné rozhodnutie. Ide o etapu, respektíve zónu s pracovným názvom A3+A5, ktorá má vyrásť v bezprostrednej blízkosti existujúcej zóny Pop a v blízkosti novej električkovej trate.

TASR o tom informovala developerská spoločnosť Cresco Real Estate, ktorá za projektom stojí. Získanie stavebného povolenia odhaduje na prelom rokov 2026 a 2027, začiatok výstavby na druhú polovicu roka 2027. „Budúci, ale aj súčasní obyvatelia Slnečníc ocenia pokračovanie robustného parku, športové a oddychové plochy či pešiu promenádu. Táto zóna bude mať bezkonkurenčné napojenie na električkovú trať, keďže je najbližšie k zastávke električky,“ skonštatoval výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Krnáč.

Takmer 1400 bytov a občianska vybavenosť

Nová zóna má pozostávať zo siedmich obytných domov. Domy kombinujú výškové objekty (11 až 19 nadzemných podlaží) s blokovou zástavbou (päť až desať nadzemných podlaží) a nižšími podnožami (dve až štyri nadzemné podlažia). Súčasťou územia má byť aj samostatná desaťpodlažná budova s občianskou vybavenosťou na prízemí. Vzniknúť tam má takmer 1400 bytov. Prízemia budov budú vyhradené pre obchody a služby.

Foto: SITA/Eurovia SK

Kľúčovým prvkom pokračovania projektu majú byť verejné priestory doplnené o zelené plochy. Súčasťou projektu má byť aj pokračovanie lineárneho parku Josepha Poppera vo forme zeleného koridoru s rozlohou vyše 21.000 štvorcových metrov. Dopĺňať ho majú oddychové zóny, detské ihriská, športoviská a bežecká trasa. Vzniknúť má aj vnútorná promenáda s pešou zónou v blízkosti parku, ale aj nová cyklotrasa.

Víťazný návrh pokračovania Slnečníc vzišiel z medzinárodnej architektonickej súťaže, do ktorej sa zapojilo sedem ateliérov. Pochádza z dielne slovinského ateliéru Bevk Perović arhitekti.

