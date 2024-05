Ďalšie dieťa Angeliny Jolie a Brada Pitta prestalo používať jeho priezvisko. Od svojho otca dávajú ruky preč

Ďalšia dcéra Angeliny Jolie a Brada Pitta, 15-ročná Vivienne, prestala používať priezvisko svojho otca. Správy prichádzajú uprostred chaotického právneho sporu medzi bývalými manželmi, ktorí išli od seba takmer pred desiatimi rokmi.

Ako informuje portál Tyla, bývalý pár má spolu tri biologické deti, spomínanú Vivienne, ktorá sa narodila spolu s jej dvojčaťom Knoxom v roku 2008, 17-ročnú Shiloh a adoptované deti Maddoxa, Paxa a Zaharu. Svetoznámi herci ukončili takmer 12-ročný vzťah v roku 2016, kedy Angelina ako dôvod uviedla neprekonateľné rozdiely.

Spor sa ešte neskončil

V ďalších rokoch sa však Brad pokúsil svoju bývalú manželku zažalovať za to, že predala svoj podiel na ich spoločne kúpenom francúzskom vinárstve Chateau Miraval tretej strane. V reakcii na to podala Angelina protižalobu, v ktorej tvrdila, že jej bývalý manžel bol počas letu súkromným lietadlom v roku 2016 hrubý k nej aj k ich deťom. Brad vraj jedno z detí škrtil, udrel do tváre a Angelinu chytil za hlavu. Pritom vraj ešte lial na deti pivo a červené víno.

Brad všetky obvinenia voči nemu poprel. Teraz sa objavili správy, že okrem Zahary, ktorá minulý rok prestala používať priezvisko Pitt, sa od mena svojho otca dištancuje aj Vivienne. Tínedžerka pomáha svojej mame produkovať muzikál The Outsiders, ktorý si nedávno vyslúžil aj niekoľko nominácií na cenu Tony. V Playbille však bolo jej meno uvedené ako Vivienne Jolie, namiesto Vivienne Jolie-Pitt. Zatiaľ nie je jasné, či si Vivienne svoje meno aj legálne zmenila.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.