Boris Kollár prehral súd: Musí sa ospravedlniť Čurillovi a zaplatiť odškodné 50-tisíc eur

Boris Kollár sa musí ospravedlniť bývalému vyšetrovateľovi NAKA Jánovi Čurillovi za výroky o „čurillovskej mafii“ a zaplatiť mu odškodné vo výške 50-tisíc eur. Rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave, pričom verdikt je právoplatný.
Ako informuje Denník N, súd konštatoval, že Kollár neoprávnene zasiahol do osobnostných práv policajta. Na utorkovom vyhlásení rozsudku bol prítomný iba Ján Čurilla, Boris Kollár sa pojednávania nezúčastnil.
Spor sa začal ešte v roku 2021
Čurilla podal žalobu na jeseň 2021, keď Kollár pôsobil ako predseda parlamentu a jeho hnutie bolo súčasťou vládnej koalície spolu s OĽaNO, SaS a Za ľudí. Sporné výroky zazneli v období, keď sa vyostrovala situácia v polícii a Čurilla skončil vo vyšetrovacej väzbe. Súd sa zaoberal práve týmto výrokom, ktorý označoval skupinu vyšetrovateľov ako „čurillovskú mafiu“.
