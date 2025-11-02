Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli

Tento týždeň vám naši redaktori opäť priniesli množstvo zaujímavých článkov, reportáží a rozhovorov. Zamerali sa na aktuálne témy, ktoré v spoločnosti rezonujú. Prečítajte si o detských nosových vakcínach, rozhovor s urológom, ale aj ďalšie články, ktoré nájdete na našom webe v rámci PREMIUM sekcie.
Takto prebiehalo očkovanie proti covidu v bratislavskej Nemocnici KOCH
Očkovanie je dôležité a v našej krajine dostupné. Skúsenosti s pandémiou spôsobili, že na začiatku jesene sa o očkovaní proti chrípke, čiernemu kašľu, ovčím kiahňam alebo proti ochoreniu COVID-19 hovorí viac. Rozhodli sme sa vyskúšať očkovanie bez registrácie v bratislavskej Nemocnici KOCH. Ak sa tam chystáte aj vy, s týmto je potrebné počítať.
Autorka reportáže bola predtým už trikrát očkovaná, prvé dve dávky absolvovala v Senici, tretiu v Nitre. Keďže má oslabenú imunitu, rozhodla sa aj pre štvrtú dávku. Pripadalo jej to zodpovedné voči sebe aj ostatným.
Na termín sme čakali takmer mesiac, no žiadny e-mail ani SMS správa s potvrdením neprichádzali. Keď nám napokon termín prišiel práve v deň, keď sme začali pripravovať túto reportáž, pôsobilo to ako zvláštna náhoda. Už predtým sme sa totiž rozhodli využiť termín 24. októbra 2025 a ísť na očkovanie bez registrácie.
Viac o tom ako to celé prebiehalo, si môžete prečítať v našom článku: Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici.
Títo herci boli počas nakrúcania Harryho Pottera vymenení
Jesenné dni sú ako stvorené na sledovanie Harryho Pottera. V priebehu rokov však boli niektorí herci nahradení skúsenejšími, ďalší museli magický svet opustiť kvôli potýčke so zákonom. Niekoľkí zas počas natáčania navždy opustili tento svet. Vybrali sme hneď 10 hercov, ktorých musel počas natáčania obľúbenej filmovej série nahradiť niekto iný. Jedným z nich je napríklad Albus Dumbledore.
Keď sa pôvodne obsadzovala úloha Albusa Dumbledora pred začiatkom natáčania filmu Harry Potter a Kameň mudrcov z roku 2001, tvorcovia uvažovali nad hercami ako Patrick McGoohan a Sean Connery. Napokon sa ale rozhodli pre írskeho herca Richarda Harrisa, ktorý kvôli podlomenému zdraviu spočiatku váhal, no rola Dumbledora mu sadla ako uliata. V roku 2002 sa ale kvôli Hodgkinovmu lymfómu ocitol v nemocnici. Herec sa pokúšal aj naďalej ostať optimistický a nechcel, aby ho v magickom svete nahradili. Harris ale vo veku 72 rokov ochoreniu, žiaľ, podľahol.
Výber ďalšieho herca trval niekoľko mesiacov. Vo filme Harry Potter a väzeň z Azkabanu sa úlohy ikonického čarodejníka napokon zhostil Michael Gambon. Gambon tento svet opustil koncom septembra 2023.
Ak chcete vedieť, ktorí herci boli vymenení, prečítajte si náš článok: Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel
Najznámejší slovenský urológ, ktorý búra tabu na sociálnych sieťach aj v kníhkupectvách, hovorí o urologickom zdraví otvorene, s nadhľadom a hlavne s humorom. V našom rozhovore nám prezradil, či má obriezka zmysel, ale aj to, čo všetko sú ľudia schopní dať si „tam dolu“. „Niekto si zavedie do penisu mrkvu, niekto tuhú plastovú rúrku, slamku či ihličnatú vetvičku.“
Urológ MUDr. Ján Švihra, PhD. pracuje ako odborný asistent na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, ako lekár v Univerzitnej nemocnici Martin a na klinike Váš lekár v Bratislave. Tiež je verejne známy na Instagrame, kde hovorí o urológii s humorom. Dokonca ho časopis Forbes v roku 2023 zaradil medzi najvplyvnejších lekárov na sociálnych sieťach na Slovensku.
V našom rozhovore nám prezradil, akú farbu by mal mať zdravý moč, ako by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“, ako presne prebieha preventívna urologická prehliadka, ale aj to, či dokáže muž rozpoznať prvé príznaky rakoviny prostaty aj doma.
Viac sa dozviete tu: Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu"
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka
Stačí si na pár minút denne sadnúť pred červené svetlo, a vraj sa začnú diať zázraky: hladšia pleť, menej vrások, rýchlejšia regenerácia, lepší spánok a viac energie. Terapia červeným svetlom sa stala obľúbeným wellness trendom influencerov, biohackerov a fanúšikov alternatívnej medicíny. Ale čo na to hovorí veda? Naozaj funguje, alebo ide len o ďalší virálny trend?
Za posledných pár rokov sa pojem terapia červeným svetlom medzi nadšencami zdravotného životného štýlu skloňuje čoraz častejšie. LED svetlá síce existujú už od 60. rokov 20. storočia, ale ako liečebná metóda sa začali používať len nedávno.
Pravdepodobne ste už počuli nielen o LED maskách na tvár, ktoré sľubujú zlepšenie pokožky, elimináciu vrások a mladistvý vzhľad, ale aj o veľkých LED paneloch, ktoré sa používajú na celé časti tela a sľubujú obrovské množstvo benefitov. Je však táto terapia svetlom skutočne taká účinná, alebo ide len o ďalší trend? Pozreli sme sa na to, čo hovorí veda.
Viac sa dozviete tu: Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Hoci sa sezóna respiračných ochorení len začína, slovenské zdravotníctvo už čelí nepríjemnej situácii. Ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, čakajú na termíny dlhé týždne a niektorí pediatri upozorňujú, že nosová vakcína proti chrípke pre deti sa k nim vôbec nedostala.
Slovensko sa opäť stretáva s problémami, ktoré pripomínajú obdobie pandémie. Vakcíny sa buď na trh dostávajú oneskorene, alebo v nedostatočnom množstve, a niektorí lekári upozorňujú, že sľubované zásoby sa k nim vôbec nedostali. Na problémy s termínmi sme sa opýtali aj rezortu zdravotníctva, na otázku nám konkrétne neodpovedali.
Na termín očkovania proti covidu sa však podľa Kamila Šaška pritom čaká najviac dva týždne. „Nehovorím, či to je málo alebo veľa,“ povedal na tlačovej besede minister zdravotníctva. Vakcín je podľa neho dostatok. My sme na termín čakali takmer 2 mesiace.
Prečítajte si náš článok tu: Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Reality šou prekonala rekordy, mučenie sledovali milióny ľudí
Farma, Love Island či Big Brother, zdá sa, že ľudia majú slabosť pre rôzne reality šou. Kým niektorí ich považujú za stratu času, iní sa od nich nedokážu odlepiť. Nie každý však má odvahu stať sa priamo ich súčasťou. Tomoaki Hamatsu v reality šou prežil niečo, čo by ste asi nepriali ani najhoršiemu nepriateľovi. Jeho utrpenie s nadšením sledovali milióny ľudí.
Základná myšlienka šou bola na prvý pohľad relatívne jednoduchá. Nasubi mal žiť sám, v úplnej izolácii v byte bez okien, do ktorého si so sebou nesmel nič priniesť a ani ho nemohol opustiť. Nesmel mať dokonca ani oblečenie, musel byť celkom nahý, aj bez spodnej bielizne. Nemal dokonca ani takú základnú vec, akou je toaletný papier.
Ak chcete vedieť, ako sa reality šou napokon skončila, prečítajte si náš článok tu: Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Radik bol postrach Ruska
Tomuto mužovi padli za obeť desiatky starších žien, pred ktorými predstieral, že len chce podať pomocnú ruku a odniesť im domov ťažké tašky. Keď sa dostal do ich bytu, chladnokrvne ich pripravil o život. Pri svojom unikaní pred zákonom vynikal šikovnosťou a niekoľko rokov sa o ňom hovorilo ako o najhľadanejšom zločincovi Ruska.
Jeho identita bola spočiatku neznáma a hovorilo sa o ňom ako o Povolžskom maniakovi. Od marca 2011 do októbra 2012 vyčíňal vo viac než desiatke miest a darilo sa mu po sebe zahladzovať stopy. Ako sa odhalilo, za jeho identitou sa v skutočnosti ukrýval Rus menom Radik Tagirov. Sériový vrah bol dolapený koncom roka 2020.
V tom čase mal 38 rokov a pracoval ako zámočník. Podľa dostupných informácií mal bývať so svojou priateľkou a dvoma malými deťmi. Usvedčili ho dôkazy vrátane DNA a odtlačkov topánok a putoval do väzby. Tam sa k svojim hrozivým činom, vraždám 25 žien, priznal.
Čo bolo jeho motívom a prečo výpoveď Radika Tagirova nesedí, sa dozviete v našom článku: Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Kto je údajná milenka Vladimira Putina?
Ruský prezident Vladimir Putin je už takmer dve desaťročia spájaný s bývalou olympijskou šampiónkou Alinou Kabajevovou, ktorá sa postupne presadila z vrcholovej športovkyne na političku a mocnú osobnosť pôsobiacu v zákulisí médií. Alina Kabajevová, bývalá športová hviezda a údajná dlhoročná partnerka prezidenta Vladimira Putina, prešla fascinujúcou cestou – od svetového športového pódia, cez politickú kariéru, až po rolu, ktorú mnohí označujú za „neoficiálnu prvú dámu“ Ruska.
Kabajevová patrí medzi najznámejšie ruské športovkyne, je olympijskou šampiónkou v rytmickej gymnastike a mnohonásobnou majsterkou sveta. V posledných rokoch sa však o ňu nezávislé médiá zaujímajú skôr pre údajné väzby na Vladimira Putina.
Olympijská víťazka v rytmickej gymnastike sa narodila v roku 1983 a športu sa začala venovať už vo veku štyroch rokov. Kabajevová sa podľa BBC postupne preslávila ako „najflexibilnejšia žena Ruska“ a počas kariéry získala 18 medailí z majstrovstiev sveta, 25 z majstrovstiev Európy a olympijské zlato v Aténach v roku 2004. Vo veku 15 rokov sa stala najmladšou víťazkou majstrovstiev Európy v súťaži jednotlivkýň, keď v roku 1998 triumfovala v Porte. Kabajevová tiež drží rekord v počte titulov majsterky Európy v súťaži jednotlivkýň, keď ich získala v rokoch 1998, 1999, 2000, 2002 a 2004. Počas kariéry nadobudla všetky významné „Grand Slam“ tituly, pričom patrí medzi tri rytmické gymnastky, ktorým sa to podarilo. Tieto tituly zahŕňajú olympijské hry, svetové majstrovstvá, majstrovstvá Európy, finále Svetového pohára a finále Grand Prix.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Dokonalé miesto na jesenný výlet
Či už vás láka história, príroda, kultúra alebo dobré jedlo, Banja Luka jednoznačne núka zo všetkého niečo. Toto mesto ale nie je len mimoriadne krásne. Užiť si ho môžete bez toho, aby ste sa museli obávať o svoj rozpočet. Jednoznačne je totiž priateľské aj voči peňaženkám cestovateľov.
V lacnejších podnikoch sa najete už približne od 5 eur, pričom v priemere stojí obed pre jednu osobu menej ako 8 eur. V reštaurácii priemernej cenovej kategórie tu dvaja ľudia dostanú trojchodový obed už od príjemných 35 eur. Za pol litra domáceho piva dáte približne 1,50 eura a káva vás vyjde na menej ako 1,40 eura.
Ak sa chcete o čarovnom skrytom klenote dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Jednou z reštaurácií, ktoré sa objavili v relácii Na nože so šéfkuchárom Martinom Novákom a medzi divákmi v dobrom rezonovali, je nepochybne Yalla Habibi, ktorá sídli v Banskej Bystrici. Zaujala netradičnými chuťami arabskej kuchyne, ale aj príbehom rodiny, ktorá za ňou stojí. Medzi ľuďmi si podnik vybudoval dobrú reputáciu, neraz praskal vo švíkoch, dostáva pozitívne recenzie a teraz pristúpil ku kroku, aký sa vari žiadnemu inému z Na nože dosiaľ nepodaril.
Ľudia stojaci za Yalla Habibi tento utorok otvorili svoj druhý podnik – tentoraz kaviareň s názvom YallaHabibi Sweets. Sú to dve mamy s rodinami, ktoré pochádzajú z arabských krajín, usadili sa na Slovensku a priniesli sem svoju kuchyňu a kultúru.
Do novej kaviarne sme sa vybrali v deň otvorenia, niečo pred jednou hodinou popoludní. Na dverách nás vítali balóny a po vstupe orientálne ladený interiér s tematickou hudbou hrajúcou v pozadí, podobne ako to bolo aj pri návšteve reštaurácie. Žiadny iný zákazník okrem nás tu nebol, čo nás trochu zamrzelo, keďže toto prostredie si ruch priam pýta, no jedna vec nás prekvapila.
Čo sme si v kaviarni dali a aké má ceny, sa dozviete v našej reportáži: Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
