Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video

Niekedy sa za zdanlivo dobrým skutkom môžu ukrývať mimoriadne zlé úmysly. Tomuto mužovi padli za obeť desiatky starších žien, pred ktorými predstieral, že len chce podať pomocnú ruku a odniesť im domov ťažké tašky. Keď sa dostal do ich bytu, chladnokrvne ich pripravil o život. Pri svojom unikaní pred zákonom vynikal šikovnosťou a niekoľko rokov sa o ňom hovorilo ako o najhľadanejšom zločincovi Ruska.
Jeho identita bola spočiatku neznáma a hovorilo sa o ňom ako o Povolžskom maniakovi. Od marca 2011 do októbra 2012 vyčíňal vo viac než desiatke miest a darilo sa mu po sebe zahladzovať stopy, informoval ruský Sochi Express v roku 2019 s tým, že v danom čase išlo o jediného zločinca v krajine s takýmto obrovským počtom obetí, ktorému sa darilo dlhodobo unikať zákonu.
Ako spomína ruská spravodajská stránka Newsru, správy, ktoré sa o tejto záhadnej osobe objavovali, boli často protichodné. Polícia vyzvala starších ľudí, aby boli obozretnejší a ich blízkych, aby dozreli na svojich rodinných príslušníkov.
Za obete mu padli bezbranné ženy vo vyššom veku
Siahal po jednom type obetí – po ženách vo veku 75 až 90 rokov, ktoré sa voči nemu nevedeli brániť. Okrem spomínaného triku s pomocou s ťažkými taškami sa dostával do ich obydlia aj pod ďalšími zámienkami. Predstieral, že je inštalatér alebo sociálny pracovník, priblížil Swissinfo. Nemali dôvod neveriť mu.
Aby nebol odhalený prostredníctvom odtlačkov prstov, nosil rukavice a dával si dobrý pozor aj na to, aby ho pri vstupe do budov nespozorovali ďalší ľudia. Po byte svojich obetí následne nechal rozsypaný čistiaci prostriedok, aby zmiatol policajné psy. Napokon ich okradol o peniaze a cennosti, ktoré u nich doma našiel. Raz sa mu však nepodarilo uniknúť oku bezpečnostnej kamery a videozáznam konečne odhalil, ako tento muž vyzerá.
Skoro ho načapali priamo pri čine
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako bol takmer prichytený pri čine;
- čo prezradil, že malo byť jeho motívom k vraždeniu, a prečo táto teória nesedí;
- za koľko vrážd bol odsúdený;
- aký tvrdý trest dostal.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku