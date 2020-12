Uškrtil viac ako 25 osamelých žien. Po rokoch chytili sériového vraha prezývaného “Povolžský maniak”

Orgány činné v trestnom konaní v Rusku zadržali muža podozrivého zo série vrážd starších žien spáchaných v rokoch 2011-12 v Tatarstane a ďalších regiónoch v povodí rieky Volga. Informoval o tom v utorok spravodajský portál Meduza.io.

Podľa agentúry Interfax podozrivého, 38-ročného Radika Tagirova, zadržali ráno 1. decembra v Kazani. Polícia ho vystopovala na základe výsledkov genetickej analýzy biologického materiálu. Tento už dvakrát odsúdený muž podľa portálu KazanFirst “priznáva vinu a plače”.

Finally, marking an end to the unpleasant suspense, the Russian police have arrested a serial killer, known by the name Volga Maniac. https://t.co/SUJzJ6PHvS

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) medzičasom oficiálne potvrdil, že muž je podozrivý z vrážd 26 starších žien v 12 regiónoch krajiny bol zadržaný v Tatarstane. Sledkom potvrdil aj informáciu, že muž sa k činom priznal.

K sérii vrážd starších žien dochádzalo v Tatarstane a Povolží od marca roku 2011 do septembra roku 2012. Prvých deväť vrážd bolo spáchaných v Kazani. Vo väčšine prípadov boli ich obeťami osamelé dôchodkyne, ktoré páchateľ usmrtil škrtením. Predpokladalo sa, že páchateľ sa im predstavil ako zamestnanec komunálnych alebo sociálnych služieb a na základe toho ho obete pustili do bytu.

The serial killer was referred to in the press as the “Volga maniac” because most of his alleged crimes were committed in various regions along the Volga River, Europe’s longest river. https://t.co/z42rM2jiAd pic.twitter.com/wp05NOINvz

