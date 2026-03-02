Boje neutíchajú ani na Ukrajine: Rusi opäť útočili, hlásia najmenej 6 mŕtvych. Dron zasiahol aj osobný vlak

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Útok dronu na vlak si vyžiadal obeť, ďalší zahynuli v mestách.

Ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali životy ďalších najmenej šiestich ľudí. Terčom jedného z útokov bola aj osobný vlak, oznámili v pondelok ukrajinské úrady citované agentúrou AFP, píše TASR.

Tri osoby zahynuli v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny, kde ruské jednotky na bojiskách v poslednom čase zaznamenávajú sily postup. ďalšiu obeť hlásili v pondelok z Dnepropetrovskej oblasti na strednej Ukrajine, kde sa v troskách zničeného domu našlo telo 55-ročného muža. Ďalšou obeťou je žena narodená v roku 1937, ktorá prišla o život v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, pri hraniciach s Ruskom.

Útok dronu na osobný vlak

Pri útoku dronu na pohybujúci sa vlak prišiel o život jeden civilista a sedem ďalších utrpelo zranenia, informovali úrady. „Posádka lokomotívy vlak okamžite (po útoku) zastavila. Cestujúci boli evakuovaní a bola im poskytnutá prvá pomoc,“ uviedol ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba.

Generálny riaditeľ Ukrajinských železníc Oleksandr Percovskyj vo februári v rozhovore pre AFP povedal, že nárast útokov na železničnú infraštruktúru na Ukrajine je prejavom „snáh efektívne odrezať určité regióny od zvyšku Ukrajiny“.

Desiatky zneškodnených dronov

Vo svojej rannej zvodke ukrajinská armáda v pondelok informovala, že do 08:00 h miestneho času zneškodnila 84 nepriateľských dronov a na štyroch miestach zaznamenala dopad 10 útočných dronov. Trosky zneškodnených dronov spadli v dvoch ďalších lokalitách.

Ukrajinské ministerstvo energetiky informovalo o útokoch na energetické objekty v niekoľkých regiónoch, ktoré spôsobili nútené odstavenie dodávok elektriny v Doneckej, Záporožskej a Sumskej oblasti.

Ruská invázia do Ukrajiny začala vo februári 2022 a vyvolala najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny: vyžiadala si už státisíce mŕtvych medzi civilistami aj vojakmi na oboch stranách, doplnila AFP.

